Alex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche di Portimao, mentre Marc Marquez fatica e Jorge Martin rischia di restare fuori dalla top ten.

Il primo giorno di prove del Gran Premio del Portogallo della MotoGP 2026 si è chiuso con Alex Marquez al comando delle pre-qualifiche disputate sul circuito di Portimao. Il pilota Gresini ha fermato il cronometro sull’1:37.350, il miglior riferimento della giornata. Il fratello Marc Marquez, che è il principale candidato al titolo mondiale, non ha avuto un venerdì semplice e la sua classifica parziale è rimasta lontana dalle attese.

Il turno è stato movimentato da numerose cadute. Nei primi minuti Iker Lecuona ha perso l’anteriore in curva 3, poi Diogo Moreira è finito a terra alla curva 4. Lo stesso Lecuona è scivolato una seconda volta nello stesso punto, mentre negli ultimi istanti anche Pol Espargaro ha toccato terra, senza conseguenze per il pilota. Le bandiere gialle hanno costretto diversi piloti a rinunciare a un giro utile, complicando la corsa al tempo per chi era ancora in cerca di un riferimento.

Bezzecchi a ridosso del vertice, Martin in bilico

Alle spalle di Alex Marquez si sono piazzati Fabio Di Giannantonio, distanziato di 82 millesimi, e Marco Bezzecchi, terzo con un ritardo di 172 millesimi. Il pilota Aprilia era partito forte fin dal mattino e aveva lasciato intendere di avere passo e velocità. Nell’ultimo giro lanciato, però, un errore nel tratto finale gli ha fatto perdere il vantaggio accumulato, e il tempo che stava per migliorare è rimasto invariato.

Più complicata la situazione di Jorge Martin, che ha chiuso l’undicesimo posto dopo il miglioramento nell’ultimo run. Lo spagnolo dell’Aprilia si è fermato a 1:37.758, un tempo che gli ha permesso di superare Ai Ogura per soli dieci millesimi e di restare dentro la top ten. Martin non aveva ancora corso su questo tracciato con la moto attuale, un elemento che rende più difficile leggere il suo potenziale.

In top ten per l’accesso diretto alla Q2 sono finiti anche Pedro Acosta, quarto con 1:37.605, e Johann Zarco, quinto a 258 millesimi dal primo. Completano il gruppo Brad Binder, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, Raul Fernandez e lo stesso Fermin Aldeguer. Nelle retrovie restano Enea Bastianini, Jack Miller e Fabio Quartararo.

Marc Marquez cambia moto e non trova il ritmo

Il pilota Ducati ha passato gran parte del turno a modificare il setup della Desmosedici e, in un momento della sessione, ha addirittura cambiato moto. Nei tentativi con gomme medie il suo passo non lo soddisfaceva, come ha mostrato il colloquio con il capotecnico Marco Rigamonti a metà pomeriggio. Quando è rientrato in pista per l’ultimo tentativo, ha montato gomme nuove sulla moto diversa, con Diogo Moreira nella scia.

Il risultato finale lo ha portato in seconda posizione per un breve periodo, a 34 millesimi da Bezzecchi, prima che Alex Marquez lo superasse. Il campione del mondo in carica deve ancora ottenere qualche punto in più per assicurarsi il titolo in anticipo, e per farlo dovrà chiudere bene la Sprint di sabato. Il weekend prosegue domattina con le FP2, seguite dalle qualifiche e dalla gara breve.