La nuova Clio si presenta più grande e più efficiente, ma le norme UE ne fanno aumentare il prezzo di 6.000 €.

Al Salone di Parigi 2026 Renault ha svelato la sesta generazione della sua icona di segmento: la Renault Clio E-Tech Hybrid Esprit Alpine. Lanciata tra una folla di giornalisti e appassionati, la nuova Clio vuole dimostrare che una citycar può combinare volume, tecnologia e rispetto dei vincoli ambientali, pur confrontandosi con un mercato sempre più pressurizzato da normative più severe.

Il contesto è però complesso: dopo gli shock del Covid, la ripresa del settore è ostacolata da costi di produzione in crescita, lunghi tempi di consegna e, soprattutto, da regolamentazioni europee che richiedono sistemi di assistenza alla guida avanzati e criteri di cybersicurezza più stringenti. Queste imposizioni hanno spinto il prezzo medio delle vetture verso la soglia dei 20.000 €, rendendo difficile trovare proposte realmente accessibili.

Dimensioni, motorizzazione e dotazioni della nuova Clio

La sesta generazione si distingue innanzitutto per le sue dimensioni: una lunghezza di 4,12 metri e un passo di 2,591 metri la rendono più stabile su strada senza sacrificare la maneggevolezza tipica del segmento. Sotto il cofano troviamo la piattaforma CMF-B affinata per accogliere il nuovo full hybrid E-Tech da 160 CV. Il controllo automatico tra motore a combustione e quello elettrico è quasi impercettibile: l’assistenza elettrica si attiva non appena il sistema ne percepisce il bisogno, garantendo una marcia fluida e rilassata.

Consumi e comportamento in ambito urbano

Renault sostiene che, nelle condizioni cittadine, l’auto possa operare in modalità elettrica fino all’80 % del tempo, consentendo consumi nettamente inferiori rispetto a una versione puramente termica. Anche su percorsi extraurbani e autostradali la Clio Esprit Alpine mantiene una media di consumo contenuta, confermando l’obiettivo di ridurre le emissioni senza penalizzare la versatilità.

Versioni disponibili e politica di prezzo

Il modello top di gamma, la Clio E-Tech Hybrid 160 Esprit Alpine parte da un prezzo di listino di 28.300 € collocandosi nella fascia alta delle compatte generaliste. Per chi desidera risparmiare, Renault propone l’allestimento Evolution a 24.900 € mentre la versione Techno è disponibile a 26.700 €. La differenza di prezzo si traduce principalmente in finiture interne, tecnologie di infotainment e pacchetti ADAS, ma tutte le varianti condividono la stessa piattaforma ibrida e le medesime prestazioni di base.

Il peso delle normative UE sul prezzo finale

Il CEO di Renault, François Provost ha evidenziato che le nuove direttive europee hanno un impatto diretto sul costo di produzione: negli ultimi otto anni le norme hanno aggiunto 3.000 € per ogni veicolo, e si prevede che entro il 2030 il valore aumenterà di altri 3.000 €. Su una vettura di fascia alta, tale incremento può sembrare gestibile, ma su un modello compatto come la Clio il peso di 6.000 € risulta decisivo.

Possibile risposta: la categoria M1e

Provost ha suggerito che una soluzione potrebbe risiedere nella nuova classe di veicoli M1e che limiterebbe l’obbligatorietà di alcuni sistemi ADAS, riducendo così i costi di sviluppo. Nel frattempo, il CEO chiede un congelamento delle normative per dieci anni per consentire al settore di assorbire gli oneri attuali e di investire in tecnologie più accessibili.

In definitiva, la Renault Clio Esprit Alpine rappresenta un punto di convergenza tra evoluzione ingegneristica e pressione normativa. È più grande, più silenziosa e dotata di tecnologia all’avanguardia, ma il suo prezzo è inevitabilmente condizionato dalle regole UE. Per i consumatori che cercano una citycar premium, la scelta ora comporta anche un calcolo di quanto le normative ambientali e di sicurezza incidano sul budget complessivo.