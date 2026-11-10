Design copiati, cause legali e una hypercar che vola oltre i 500 km/h: la Cina sta riscrivendo le regole dell’automobile.

Negli ultimi anni la Cina è emersa come potenza tecnologica nel settore automotive, ma il suo percorso è stato attraversato da frequenti polemiche legate al design. Molti modelli sembrano quasi dei cloni di celebri vetture europee, mentre altri hanno portato la casa automobilistica a spingersi oltre i limiti della velocità, battendo il traguardo dei 500 km/h.

Copia e plagio: il caso BYD Ti 7 contro Jaguar Land Rover

Nel 2026 Jaguar land rover ha presentato una denuncia contro BYD, accusando il produttore cinese di aver realizzato il SUV Ti 7 – inizialmente denominato Fang Cheng Bao Ti 7 – copiando illegalmente il Land Rover Defender. Le indagini hanno portato a due blitz nei magazzini olandesi di BYD, dove le autorità hanno sequestrato documenti digitali sospetti. L’udienza preliminare è fissata all’Aia per l’11 novembre, dove il giudice dovrà valutare se vi siano prove di reverse engineering del Defender.

Sequestri e udienza all’Aia

L’accusa si basa su similitudini estetiche evidenti: forma squadrata, frontale verticale, passaruota rettangolari e portaoggetti posteriore a sbalzo. Dal punto di vista tecnico, BYD sostiene che le differenze di piattaforma, autonomia e propulsione rendano il caso di plagio privo di fondamento, definendo l’operazione delle autorità una vera e propria “caccia alle streghe”. Il risultato della causa potrebbe influenzare future dispute tra case cinesi ed europee.

Altri esempi di ispirazione europea

Il caso BYD è solo la punta dell’iceberg. Diverse altre case cinesi hanno lanciato veicoli le cui linee ricordano modelli di lusso europei, sollevando nuovi interrogativi sul confine tra ispirazione e copia.

Xiaomi e le somiglianze con Porsche e Ferrari

Il marchio tecnologico Xiaomi ha introdotto la berlina SU7, che ricorda la Porsche Taycan per il profilo allungato e le proporzioni sportive. Nel segmento SUV, il modello YU7 richiama la Ferrari Purosangue, con il cofano slanciato e le curve aggressive. Nonostante le prestazioni avanzate e gli interni curati, i social cinesi hanno rapidamente soprannominato questi veicoli “Porsche cinesi” e “Ferrari low-cost”, distraendo l’attenzione dalle reali innovazioni tecniche.

Yangwang Altior: l’ombra della Rolls-Royce

Il 7 novembre a Abu Dhabi, la divisione di lusso di BYD, Yangwang, ha svelato l’Altior, un sedan elettrico lungo 5,6 m. Il suo design a tre volumi, il cofano monumentale e le porte posteriori a battente richiamano in maniera evidente le linee delle Rolls-Royce. Se da un lato l’estetica è un chiaro omaggio, sotto il cappotto l’Altior monta quattro motori elettrici, batterie ad alta densità e un abitacolo equipaggiato con le più recenti tecnologie di infotainment.

Jaecoo 7 e il richiamo della Range Rover

Anche il marchio Jaecoo, controllato da Chery, ha lanciato un SUV che riecheggia la Range Rover Evoque e la Velar. Il design presenta un tetto sospeso, maniglie a scomparsa e proporzioni tipiche dei modelli britannici. Come per le altre case, la versione ibrida plug-in di Jaecoo 7 offre una buona autonomia elettrica, ma la forte somiglianza visiva rende difficile per il brand costruire un’identità autonoma.

Yangwang U9 Extreme: la hypercar che ha superato i 500 km/h

Il 10 novembre 2026, su un tracciato rettilineo della E11 ad Abu Dhabi, la Yangwang U9 Extreme ha raggiunto i 503,17 km/h, diventando la prima auto di serie a superare ufficialmente la soglia dei 500 km/h. Il record, confermato da una camera a bordo, ha permesso di fissare due Guinness World Records: la velocità massima per una vettura di produzione e per una elettrica di serie.

Preparazione tecnica e dati record

Il pilota tedesco Marc Basseng, vincitore della 24 Ore di Le Mans, ha guidato la U9 Extreme dopo un primo test a 496,22 km/h. Per superare i 500 km/h gli ingegneri hanno ottimizzato l’assetto elettronico degli ammortizzatori adattivi, aumentato lo smorzamento in estensione e modificato l’angolo dell’alettone posteriore per migliorare la deportanza. Le gomme, fornite da Giti Tires, sono state appositamente developate per sopportare sollecitazioni estreme.

Prestazioni e versione limitata

La U9 Extreme monta quattro motori elettrici per una potenza totale di 3.018 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,36 s. Il sistema elettrico è basato su una tensione di 1.200 V e presenta un aerodinamico splitter anteriore in carbonio, diffusore posteriore pronunciato e alettone a “collo di cigno”. La produzione è limitata a 30 esemplari, con un prezzo di circa 2,7 milioni di dollari, di cui uno è stato venduto all’autoshow di Pechino.