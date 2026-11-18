Il marchio premium cinese Hongqi cerca fabbriche europee in cui produrre le proprie auto, tra contatti con Stellantis e Volkswagen.

Il marchio premium del gruppo cinese Faw sta esaminando la possibilità di far produrre le proprie vetture negli stabilimenti di costruttori europei. Lo ha dichiarato Xiao Xiao, responsabile delle attività internazionali di Faw e dell’espansione europea di Hongqi, durante la presentazione del suv elettrico EHS4 a Venezia. Secondo il manager, la localizzazione produttiva è una priorità, perché il marchio ha adottato lo slogan “in Europa, per l’Europa”.

Partnership industriali al posto di nuovi impianti

Reuters aveva già riportato in precedenza un possibile accordo con Stellantis per costruire vetture Hongqi in uno degli stabilimenti spagnoli del gruppo guidato da Antonio Filosa. Xiao ha precisato che il gruppo non intende limitarsi a questo partner: “Stellantis non è l’unico potenziale partner”, ha affermato, ricordando il rapporto di lunga data con Volkswagen attraverso Faw in Cina. Sono in corso discussioni con più interlocutori, ma il manager non ha indicato altri nomi né siti produttivi.

La preferenza è chiara: usare impianti già operativi dei costruttori europei, senza acquistarne di nuovi o costruirli da zero. La produzione locale sta diventando per i marchi cinesi un passaggio decisivo, mentre l’Unione europea aumenta le barriere alle importazioni dalla Cina e dà più peso alla produzione e alla fornitura di componenti sul territorio.

Il legame con Leapmotor e il lancio della EHS4

Faw e Volkswagen collaborano da anni in Cina, mentre il gruppo cinese ha investito in Leapmotor, la startup in cui anche Stellantis è entrata. La piattaforma Leapmotor è alla base del suv Hongqi EHS4, presentato in Italia con un prezzo di partenza di 32.900 euro. Il lancio avviene nella versione interamente elettrica, mentre nel 2027 arriverà una variante con range extender, dotata di un motore termico che allunga l’autonomia.

Una rete in espansione

Il marchio, il cui nome significa “Bandiera rossa”, è la linea di alta gamma di Faw e in passato era legato alle auto usate dalla dirigenza cinese, a partire da Mao Zedong. Hongqi è presente in 27 Paesi europei con 90 concessionari e prevede di superare i 150 punti vendita entro la fine del 2027. Entro il 2027 intende proporre dieci modelli in Europa, undici entro il 2028, tra berline, suv e monovolume, con motorizzazioni a benzina, ibride, elettriche e con range extender.