Dal 24 al 26 novembre 2026 Piaggio Commercial porta a Parigi due versioni del Porter per le amministrazioni, mentre la nuova Smart #2 arriva in Italia nel 2027.

Dal 24 al 26 novembre 2026 il Salon des Maires et des Collectivités Locales si tiene a Parigi, presso Paris Expo Porte de Versailles. La manifestazione raccoglie ogni anno sindaci, responsabili delle flotte pubbliche e operatori dei servizi tecnici e ambientali. Piaggio Commercial sarà presente nel Padiglione 7.3, stand R44, con veicoli compatti destinati alle operazioni quotidiane sul territorio.

Nella stessa città torna sotto i riflettori anche la nuova Smart #2, erede di una delle citycar più note in Italia. Due veicoli molto diversi per destinazione, ma uniti dalla scelta della trazione elettrica.

Piaggio Porter NP6 e NPE al Salon des Maires

Al centro dello stand ci saranno due configurazioni del Piaggio Porter, city truck compatto pensato per muoversi nei centri storici e nelle aree urbane più trafficate. Il veicolo offre una buona capacità di carico e ampie possibilità di personalizzazione. La Porter NP6 termica sarà esposta con allestimento a vasca per l’igiene urbana, pensato per pulizia, raccolta e manutenzione degli spazi pubblici.

La Porter NPE è invece 100% elettrica e a zero emissioni. Monta un pianale ribaltabile posteriore e affianca i servizi tecnici e ambientali comunali nel percorso di transizione energetica delle flotte.

Ingresso nel catalogo UGAP

La presenza a Parigi arriva poche settimane dopo un risultato importante per il marchio in Francia: le gamme Porter NP6 e Porter NPE sono state inserite nel catalogo UGAP, la principale centrale di acquisto pubblica francese. L’iscrizione apre un canale diretto e semplificato con enti pubblici e amministrazioni locali. I veicoli uniscono produttività, riduzione dell’impatto ambientale e adattabilità alle diverse attività urbane.

Smart #2: la Smart torna in versione elettrica

La Smart #2 nasce dalla collaborazione tra Mercedes e il gruppo cinese Geely, che ha sviluppato la piattaforma ECA. Il modello riprende una storia di quattro generazioni della Fortwo, passata dai motori termici a una gamma interamente elettrica. La prima Smart elettrica fu svelata al Louvre trent’anni fa. In Italia sono stati venduti oltre 650 mila esemplari della Smart originale.

Le dimensioni restano contenute, con una lunghezza di 2,75 metri. Il design è firmato dal Mercedes-Benz Global Design Team e riprende le linee fluide, la calandra e le luci posteriori che richiamano il logo della casa. Il bagagliaio offre una capacità minima di 305 litri, 45 in più rispetto alla Fortwo, mentre il diametro di sterzata tra i cordoli è di 6,95 metri.

A bordo ci sono un Virtual Cockpit ovale da 8,8 pollici, uno schermo centrale da 10,1 pollici e tasti fisici per le funzioni principali. Sulla versione Premium è disponibile il tetto apribile.

Sicurezza, batteria e ricarica

La Smart #2 dispone della cellula Tridion e di pneumatici anteriori più stretti e posteriori più larghi. Di serie ci sono diversi sistemi di assistenza, tra cui Smart Pilot Assist e l’Adaptive Cruise Control con funzioni Stop & Go e Highway Assist. Secondo Tilo Schweers, vicepresidente R&D di Smart Europe, il modello è stato collaudato su piste, in galleria del vento, su strade pubbliche e in diverse condizioni climatiche.

La vettura monta una batteria LFP da 35,8 kWh, con celle CATL, e un motore elettrico posteriore da 82 CV. L’autonomia dichiarata è di circa 300 km. La ricarica supporta sia la corrente alternata sia quella continua e, secondo la Casa, il passaggio dal 10 all’80% richiede meno di 20 minuti. È presente anche il sistema Vehicle-to-Load, utile per alimentare una e-bike o un monopattino.

Allestimenti, ordini e prezzo

Per l’Italia la gamma comprende quattro allestimenti: Pure, Pure+, Premium e Contour Edition, quest’ultima versione di lancio. L’ordine è già aperto e le consegne sono previste nel 2027. Il prezzo di attacco della versione Pure è di 19.900 euro.