A Portimao Marc Marquez può conquistare il decimo titolo mondiale in carriera: ecco come e quando.

La MotoGP arriva a Portimao per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026. Il weekend può decidere il campionato mondiale: Marc Marquez della Ducati ha a disposizione il secondo match point dopo quello sfumato in Qatar. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La classifica e le combinazioni per il titolo

Marquez guida con 431 punti, 60 in più di Jorge Martin (Aprilia, 371) e 74 più di Marco Bezzecchi (Aprilia, 357). Già nella Sprint di sabato, Marquez può laurearsi campione: basta vincerla, oppure chiudere davanti a Martin con almeno due punti di distacco e senza perdere 12 punti da Bezzecchi. Se non riuscisse a vincere, esistono diverse combinazioni di arrivo, come il secondo posto con Martin terzo o il terzo posto con Martin quinto.

Se la Sprint non bastasse, la gara di domenica resta l’occasione decisiva. Per chiudere il weekend da campione, Marquez dovrà avere almeno 37 punti di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi. Bezzecchi, vincitore dell’ultimo GP in Qatar, è ancora aritmeticamente in corsa, ma dovrebbe vincere sprint e gara a Portimao e Valencia sperando che Marquez non raccolga punti nei due weekend. In quel caso il titolo andrebbe al pilota Aprilia per il numero di vittorie stagionali.

Il programma del weekend

Giovedì 19 novembre alle 17 si terrà la conferenza stampa con Marquez, Martin e Bezzecchi. Venerdì 20 novembre la prima sessione di prove della MotoGP parte alle 11.40, mentre le pre-qualifiche sono alle 15.55. Sabato 21 novembre le qualifiche iniziano alle 11.50 e la Sprint alle 16. Domenica 22 novembre il warm up è alle 9.55, la Moto3 corre alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la gara MotoGP alle 14. Gli orari del venerdì e del sabato sono spostati di un’ora rispetto ai weekend europei per il fuso orario del Portogallo.

Se Marquez non chiudesse i conti a Portimao, la sfida proseguirà a Valencia, nell’ultimo appuntamento della stagione dal 27 al 29 novembre.