Come Flavio Corradini ha viaggiato tra Francia e Spagna con una Kona da 39 kWh

Un viaggio di 3.027 km tra Francia e Spagna con una batteria da 39 kWh: Flavio Corradini racconta la sua esperienza in elettrico, con dati e dettagli sorprendenti.

Viaggiare con un’auto elettrica dotata di una batteria di capacità limitata può sembrare una sfida, ma Flavio Corradini di Reggio Emilia ha dimostrato che è non solo possibile, ma anche vantaggioso. Con una Hyundai Kona da 39 kWh Flavio ha percorso 3.027 km in 8 giorni tra Francia e Spagna, sfatando molti miti sull’autonomia delle auto elettriche.

La scelta della Kona è stata dettata da una serie di circostanze. Dopo due anni di noleggio a lungo termine di una Volkswagen ID.4 da 77 kWh Flavio non ha potuto riscattare l’auto a causa delle politiche di Volkswagen Leasing. La Kona demo del 2026, con un prezzo di 18.000 euro si è rivelata un’alternativa interessante rispetto ai 62.000 euro della ID.4.

Un viaggio di 3.027 km con una batteria da 39 kWh

Il viaggio di Flavio è stato un vero e proprio reality check sull’efficienza delle auto elettriche. Con una spesa di 251,50 euro per la ricarica, rispetto ai 533,14 euro che avrebbe speso con un’auto diesel, ha dimostrato che l’elettrico può essere un’opzione economica. Flavio ha calcolato il tempo attivo perso durante i rifornimenti e le ricariche, scoprendo che, nonostante gli intoppi, ha risparmiato oltre 14 minuti rispetto a un’auto diesel.

Durante il viaggio, Flavio si è fermato in media ogni 104 km iniziando la ricarica quando la batteria era al 39% e interrompendola all’87%. Ha utilizzato un totale di 546 kWh con un consumo medio di 18,04 kWh/100 km principalmente in autostrada. Il costo medio di ricarica è variato a seconda delle circostanze: 0,22 €/kWh durante i pernottamenti, 0,52 €/kWh durante le visite alle città e 0,66 €/kWh durante i pasti.

I vantaggi dell’elettrico: tempo e denaro risparmiati

Flavio ha affrontato anche alcuni imprevisti elettrici come problemi con le app e le prolunghe, ma nonostante tutto, ha risparmiato tempo e denaro. Ha calcolato che, considerando le code alle pompe di benzina e le manovre necessarie per liberare gli erogatori, l’elettrico è risultato più efficiente. Inoltre, ha scoperto che viaggiare con poca batteria non solo è possibile, ma conviene sotto ogni aspetto.

Il viaggio di Flavio Corradini è un esempio concreto di come le auto elettriche possano essere un’opzione valida anche per lunghi viaggi, anche con batterie di capacità ridotta. La sua esperienza dimostra che con una buona pianificazione e l’uso intelligente delle risorse, è possibile viaggiare in modo sostenibile ed economico.