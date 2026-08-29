Fuyao Group presenta tetti solari per auto: come funziona e quali vantaggi offre

L’innovazione tecnologica nel settore automotive non si ferma mai. Questa volta, l’attenzione si sposta su una soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo di ricaricare le auto elettriche: i tetti solari integrati. Fuyao Group uno dei maggiori produttori mondiali di vetri per auto, ha annunciato di aver sviluppato e testato con successo un tetto in vetro con celle solari integrate, pronto per la produzione di serie.

Fuyao Group e la tecnologia dei tetti solari

Fuyao Group, fornitore di vetri per marchi come FordGeneral MotorsSubaruTesla e il gruppo Volkswagen ha presentato un tetto in vetro con celle solari integrate che coprono l’intero pannello del tetto e una porzione ampia del lunotto posteriore. Questa tecnologia, già validata e pronta per la produzione, rappresenta un passo significativo verso l’adozione su larga scala di soluzioni di ricarica alternative per le auto elettriche.

Collaborazione con BYD e prezzi

Secondo alcune indiscrezioni, Fuyao Group potrebbe collaborare con BYD per offrire il tetto solare come optional sui modelli Han e Tang a un prezzo indicativo di circa 8.000 yuan, poco meno di 1.190 euro. Tuttavia, né Fuyao né BYD hanno confermato ufficialmente l’accordo, che al momento resta un’indiscrezione non verificata.

I benefici reali dei tetti solari

Per comprendere i benefici reali di questa tecnologia, è utile guardare agli esempi già disponibili. Nissan ad esempio, ha sperimentato una soluzione simile su un prototipo dell’Ariya con pannelli su tetto, cofano e portellone. I risultati parlano di un massimo di 23 km di autonomia aggiuntiva al giorno in condizioni di sole ottimali, che scendono a una media annua compresa tra 10 e 21 km a seconda della latitudine. Durante la marcia, il contributo si riduce ulteriormente: in un test su un percorso di due ore e 80 km, i pannelli hanno raccolto energia sufficiente per appena 3 km extra.

Il valore della tecnologia Fuyao, più che nell’autonomia aggiuntiva in sé, sta nella dimostrazione che una soluzione di questo tipo è ormai matura per la produzione su larga scala. Questo apre la porta a un’adozione più ampia da parte dei grandi gruppi automobilistici, con la prospettiva di migliorare la tecnologia e pensare a un modello successivo con una maggiore capacità produttiva.

L’importanza della produzione su larga scala

Fuyao Group ha stabilimenti a Yangxia e Hefei in Cina, con una capacità produttiva combinata di circa tre milioni di unità di vetro per autoveicoli all’anno. La produzione potrebbe aumentare nel corso dell’anno, rendendo questa tecnologia sempre più accessibile. Tuttavia, l’adozione su larga scala dipenderà dalla valutazione del rapporto costi-benefici effettuata dalle case automobilistiche.

Nonostante i benefici cumulativi a lungo termine siano significativi, è improbabile che i pannelli solari integrati nelle auto generino abbastanza elettricità da sostituire la ricarica presso una stazione di ricarica. Tuttavia, questa fonte di energia supplementare può comunque contribuire a ridurre la necessità di ricarica per coloro che utilizzano raramente il proprio veicolo o che lo parcheggiano spesso all’aperto.