Comprare tappetini auto online: guida alla scelta della misura corretta

Un tappetino troppo piccolo lascia scoperta parte della moquette, mentre uno troppo grande può piegarsi o spostarsi. Prima dell’acquisto conviene quindi verificare i dati della vettura, la forma del pianale e il tipo di fissaggio.

Perché la misura dei tappetini auto è importante

I tappetini devono seguire correttamente la forma del pavimento e rimanere nella posizione prevista durante l’utilizzo dell’auto. Questo aspetto è particolarmente importante sul lato conducente, dove il tappetino si trova vicino ai pedali. Una sagoma non adatta può creare pieghe, spostarsi oppure lasciare parti del rivestimento originale senza protezione.

Una misura corretta aiuta anche a mantenere più pulito l’abitacolo. Acqua, fango, sabbia e piccoli detriti portati dalle scarpe finiscono principalmente sul pavimento, soprattutto nei mesi piovosi. Un tappetino che copre bene la superficie interessata limita il contatto dello sporco con la moquette originale e facilita la pulizia.

Tappetini universali o specifici per il modello?

I tappetini universali sono realizzati con dimensioni pensate per adattarsi a numerose automobili. La lunghezza e la larghezza possono risultare adeguate, ma la sagoma non sempre segue con precisione il pianale. Possono quindi rimanere spazi scoperti vicino al tunnel centrale, alle guide dei sedili o lungo i bordi.

I tappetini specifici per modello tengono invece conto della forma del pavimento di una determinata vettura. Questo permette di seguire meglio curve, restringimenti e altri elementi presenti nell’abitacolo. Per il conducente è particolarmente utile avere un tappetino compatibile anche con i punti di fissaggio originali.

Non bisogna comunque presumere che lo stesso modello utilizzi sempre la stessa sagoma. Una nuova generazione, un restyling o una diversa configurazione possono comportare modifiche al pianale. Per questo motivo il nome dell’auto rappresenta soltanto il primo dato da verificare.

Quali dati controllare prima di acquistare i tappetini

Prima di effettuare un ordine è utile raccogliere le informazioni esatte della propria vettura. Marca e modello sono fondamentali, ma spesso occorre verificare anche anno di produzione, generazione e variante.

Marca, modello e anno di produzione

Parti dalla denominazione completa della vettura e controlla l’anno di produzione. Lo stesso nome commerciale può essere utilizzato per generazioni successive che presentano differenze nell’abitacolo. Un modello prodotto nel 2018, per esempio, potrebbe richiedere una sagoma diversa rispetto alla generazione introdotta qualche anno dopo.

Presta particolare attenzione alle auto immatricolate durante un cambio di generazione. L’anno della prima immatricolazione non sempre permette di identificare con certezza la versione. In caso di dubbio, confronta anche la forma dei tappetini già presenti nell’auto con quella mostrata per il prodotto che stai valutando.

Versione e tipo di carrozzeria

Berlina, station wagon, SUV e altre configurazioni con lo stesso nome possono presentare differenze nel pianale. Lo stesso vale per alcune versioni ibride o elettriche, nelle quali la disposizione dei componenti può modificare determinate parti del pavimento.

Se durante la scelta vengono indicate più varianti, identifica quindi quella corrispondente alla tua auto. Non selezionare automaticamente il primo risultato associato al nome del modello. Una verifica di pochi minuti può evitare di ricevere un set apparentemente corretto ma non perfettamente compatibile.

Forma e fissaggi aiutano a riconoscere la misura corretta

La sagoma è uno degli elementi più semplici da controllare quando possiedi ancora i vecchi tappetini. Rimuovi quello del conducente e osserva il profilo, prestando attenzione a curve, angoli e restringimenti. Confronta inoltre la posizione dei punti di fissaggio.

I sistemi utilizzati per mantenere fermo il tappetino possono variare da un’auto all’altra. Esistono fissaggi di forme e dimensioni differenti, quindi una sagoma apparentemente corretta non garantisce automaticamente la piena compatibilità. Il tappetino del conducente merita il controllo più accurato perché deve restare stabile nella posizione prevista.

Per chi cerca una soluzione resistente all’acqua e facile da pulire, Kovvar tappetini auto gomma comprende varianti in gomma realizzate per diversi modelli di automobile. È importante selezionare il modello, l’anno di produzione e la versione corretti, poiché la sagoma può variare anche tra vetture appartenenti alla stessa gamma.

Come misurare i tappetini già presenti nell’auto

Se hai dubbi sulla compatibilità, puoi utilizzare i vecchi tappetini come riferimento. Estraili dall’abitacolo e appoggiali su una superficie piana, quindi misura larghezza e lunghezza nei punti principali. Non tendere il materiale durante la misurazione, soprattutto se si tratta di un tappetino tessile.

Le dimensioni, tuttavia, non sono sufficienti per stabilire la compatibilità. Due tappetini possono avere la stessa lunghezza massima e una forma completamente diversa nella zona del tunnel centrale o del passaruota. Considera quindi le misure come un controllo aggiuntivo insieme alla sagoma.

Osserva anche la distanza tra i fissaggi e i bordi del tappetino. Se le dimensioni generali coincidono ma i punti di aggancio sono collocati in posizioni differenti, probabilmente si tratta di una variante destinata a un’altra configurazione. In questo caso è preferibile verificare nuovamente i dati dell’auto.

Gomma o tessuto: cambia anche la vestibilità?

Gomma e tessuto hanno caratteristiche differenti una volta posizionati nell’abitacolo. La gomma mantiene generalmente una forma più definita e può presentare bordi rialzati che aiutano a contenere acqua e sporco. Il tessuto è più morbido e si adatta facilmente alle leggere curvature del pavimento.

La flessibilità del materiale non compensa però una misura sbagliata. Un tappetino morbido ma troppo grande può comunque piegarsi lungo i bordi, mentre uno troppo piccolo lascia inevitabilmente scoperta parte della moquette. La compatibilità con la vettura deve quindi essere verificata prima di scegliere materiale, colore e finitura.

Su Tappetinionline.it sono disponibili tappetini per numerose marche e modelli di auto, con la possibilità di selezionare la vettura in base alle sue caratteristiche. Questo consente di restringere la scelta alle configurazioni associate al proprio veicolo e di controllare successivamente anno, versione e materiale desiderato.

Gli errori da evitare quando acquisti online

Uno degli errori più comuni consiste nel considerare soltanto lunghezza e larghezza. Due tappetini da 50 per 70 centimetri, per esempio, possono avere profili molto diversi. Rientranze, curve laterali e forma della zona vicina ai pedali incidono sulla compatibilità almeno quanto le dimensioni complessive.

Un altro errore è trascurare i fissaggi. Un tappetino che sembra entrare perfettamente nello spazio disponibile può comunque non essere quello corretto se gli agganci non coincidono. Controlla quindi sempre sia la sagoma sia la posizione dei punti di fissaggio.

Prima dell’acquisto verifica almeno questi elementi:

marca e modello esatti;

anno di produzione;

generazione della vettura;

versione o tipo di carrozzeria;

sagoma del tappetino del conducente;

tipo e posizione dei fissaggi.

Questa verifica richiede poco tempo e riduce sensibilmente la possibilità di scegliere una variante non adatta. Se un dato non coincide, non affidarti soltanto alla somiglianza visiva. Cerca invece la configurazione corrispondente alle caratteristiche effettive della vettura.

Come controllare i tappetini dopo la consegna

Quando ricevi il nuovo set, prova i tappetini nell’auto prima di utilizzarli regolarmente. Inizia dal lato conducente e verifica che il tappetino poggi completamente sul pavimento senza creare pieghe. Gli eventuali sistemi di fissaggio devono inoltre collegarsi correttamente ai punti presenti nell’abitacolo.

Con l’auto ferma, controlla anche lo spazio intorno ai pedali. Premi ogni pedale lungo la sua corsa e verifica che il tappetino non interferisca con il movimento. Se tende a spostarsi o a sollevarsi, controlla nuovamente fissaggi e compatibilità.

Posiziona infine i tappetini posteriori e quello del passeggero. Non dovrebbero piegarsi contro le guide dei sedili o sovrapporsi in modo eccessivo al tunnel centrale. Un set correttamente dimensionato segue il pavimento e rimane stabile nelle normali condizioni di utilizzo.

Domande frequenti su come comprare tappetini auto online