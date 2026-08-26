Cagliari in campo: il ritorno di Deiola e Mendy e la conferenza di Pisacane

Il Cagliari si prepara per l'esordio in Serie A 2026/27 con il ritorno in gruppo di Deiola e Mendy e la conferenza stampa di Pisacane.

Il Cagliari è in fermento in vista del debutto in Serie A 2026/27. La squadra rossoblù ha vissuto una giornata intensa al CRAI Sport Center di Assemini, con due notizie che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi.

Oltre ai progressi clinici di Yael Trepy il club ha festeggiato il ritorno in gruppo di Alessandro Deiola e Paul Mendy due pedine fondamentali per il centrocampo. La squadra ha lavorato intensamente per prepararsi al meglio per la trasferta contro il Parma in programma allo stadio Ennio Tardini.

Deiola e Mendy tornano in gruppo: un colpo di scena per Pisacane

La seduta di allenamento odierna ha visto il ritorno in campo di Deiola e Mendy, che hanno superato i rispettivi fastidi fisici. Il tecnico Fabio Pisacane ha potuto contare su due elementi chiave per il centrocampo, che offrono maggiore sostanza e profondità alla squadra. La sessione di lavoro si è concentrata su esercitazioni mirate, giochi di posizione e partitelle a ranghi ridotti per mantenere alti i ritmi agonistici.

La conferenza stampa di Pisacane: le attese per il Parma

Oggi, alle 12:30, Fabio Pisacane terrà una conferenza stampa al CRAI Sport Center per presentare la sfida contro il Parma. L’allenatore rossoblù avrà l’occasione di fare il punto sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sul percorso seguito durante la preparazione estiva. Le settimane di lavoro intensivo, tra allenamenti, ritiro in Val Camonica e amichevoli, hanno permesso a Pisacane di conoscere meglio la rosa e mettere a punto la propria idea di calcio.

La partita contro il Parma rappresenterà il primo banco di prova ufficiale per un Cagliari profondamente rinnovato. La conferenza potrebbe offrire spunti sulle gerarchie costruite durante la preparazione, sull’inserimento dei nuovi arrivati e sull’approccio che il tecnico intende adottare in occasione della prima giornata. Le condizioni di Mina e Kevin Carlos chiamati recentemente a un lavoro atletico specifico, saranno un altro punto chiave delle dichiarazioni di Pisacane.

Il focus tattico: gli ultimi dettagli prima del match

A due giorni dal debutto in campionato, la squadra ha lavorato al CRAI Sport Center su sviluppi di gioco e prove su palla inattiva. Domani, venerdì 21, è in programma un nuovo allenamento al mattino, seguito dalla conferenza stampa di Pisacane. La diretta streaming della conferenza sarà disponibile sul canale YouTube del Club.

Il Cagliari è pronto a entrare nel vivo della stagione, con l’obiettivo di trasformare il lavoro estivo in risposte concrete sul terreno di gioco. L’attesa per le parole di Pisacane è grande, così come la curiosità per vedere come la squadra rossoblù si presenterà al Tardini.