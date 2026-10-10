L’autunno porta con sé giornate più corte e condizioni atmosferiche più variabili: pioggia, nebbia e, in alto, le prime gelate. In queste circostanze la capacità di vedere e di essere visti diventa cruciale, ed è per questo che i fari dell’auto devono funzionare al meglio. Un impianto luminoso curato non è solo questione di comfort, ma un vero e proprio requisito di sicurezza stradale e di rispetto della normativa vigente.

Obblighi di legge per i fari secondo il codice della strada

Il Codice della Strada stabilisce, all’articolo 153, che i fari anabbaglianti e le luci di posizione devono essere accesi a partire da mezz’ora dopo il tramonto e fino a mezz’ora prima dell’alba. L’obbligo si estende a tutte le gallerie, anche se illuminate, e a situazioni di visibilità ridotta dovuta a nebbia, pioggia intensa o nevicate. Il rispetto di queste disposizioni garantisce una presenza luminosa costante, fondamentale per prevenire incidenti nelle ore di buio.

Sanzioni per il mancato rispetto

Chi non attiva i dispositivi obbligatori o li utilizza in modo scorretto si espone a multe comprese tra 41 e 168 euro. Oltre al danno economico, la mancanza di luce adeguata aumenta significativamente il rischio di collisioni, soprattutto su strade provinciali o in aree urbane con traffico intenso. Mantenere i fari correttamente regolati è quindi una difesa efficace sia per la propria incolumità sia per il portafoglio.

Fendinebbia e retrofendinebbia: quando e come usarli

I fendinebbia anteriori devono essere attivati insieme agli anabbaglianti solo in presenza di maltempo o scarsa visibilità, evitando così l’effetto “muro bianco” che può accecare chi viaggia nella controparte. Il retro-fendinebbia per contro, è riservato a situazioni in cui la visibilità scende sotto i 50 metri: la sua luce rossa intensa segnala la presenza del veicolo a distanza. È fondamentale spegnerlo subito quando altri veicoli si accodano dietro, per non abbagliare gli automobilisti seguenti.

Tecnologie moderne: LED, laser e matrix

Negli ultimi anni i sistemi di illuminazione sono passati dalle tradizionali lampade alogene ai fari a LED arrivando alle soluzioni laser e ai fari a matrice di LED (Matrix LED). Queste tecnologie, spesso autolivellanti modulano il fascio luminoso in tempo reale, oscurando i veicoli che si trovano davanti o laterali per evitare l’abbagliamento. Sebbene i LED offrano una resa luminosa superiore, la loro elevata potenza può risultare fastidiosa per gli altri utenti, rendendo indispensabile la corretta regolazione dell’inclinazione dei proiettori.

Regolazione dell’inclinazione dei fari

Una regolazione errata può creare bagliori nella zona dei pedoni o dei veicoli in avvicinamento. La maggior parte dei veicoli moderni prevede una vite o un piccolo pulsante interno per l’allineamento verticale; consultare il manuale d’uso per impostare il punto luminoso a circa 1 metro dal suolo, all’altezza del parabrezza, garantendo così una copertura ottimale senza disturbi.

Manutenzione stagionale: pulizia, lampadine e tergicristalli

Con l’arrivo del freddo, la polvere, il fango e il sale delle strade si depositano sui gruppi ottici formando una patina che disperde il fascio luminoso. È consigliabile pulire le lenti con panni morbidi e detergenti specifici, prestando attenzione soprattutto se il veicolo è dotato di sistemi ADAS, i quali hanno sensori e radar integrati vicino ai fari. Lo sporco può infatti compromettere la funzionalità di cruise control, lane-keeping o frenata assistita.

Lenti, sensori ADAS e lampadine

Durante il check periodico, verificare il funzionamento di tutte le lampadine: anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, luci di posizione e freni. Un modo rapido per controllare le luci posteriori è puntare il veicolo contro una parete e osservare il riflesso. Quando si sostituiscono le lampade alogene, è vitale non toccare il vetro con le mani nude: i residui di grasso cutaneo possono causare surriscaldamento e ridurre la durata della lampada.

Liquido lavavetri e spazzole

Il parabrezza deve rimanere limpido per una visibilità ottimale. È il momento ideale per ispezionare le spazzole dei tergicristalli e sostituirle se lasciano striature. Inoltre, è consigliabile riempire il serbatoio con un liquido lavavetri contenente antigelo, così da evitare il congelamento dei tubicini durante le gelate notturne.

Seguire questi semplici accorgimenti prima dell’arrivo del gelo garantirà una guida più sicura, ridurrà il rischio di multe e aumenterà il comfort di tutti gli occupanti. Un’auto luminosa è il primo passo per affrontare l’autunno e l’inverno senza sorprese.