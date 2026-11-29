In F1 la gara si decide spesso al muretto. Undercut, overcut, finestre di sosta e gestione del degrado spiegati con gli esempi dei Gran Premi che hanno fatto la storia recente.

In Formula 1 non vince sempre chi va più forte. Spesso la gara si decide ai box, con una sosta anticipata o uno stint allungato. Dietro c’è un lavoro fatto di gomme, dati e tempismo. Vediamo come funziona.

La strategia parte dalle prove libere

Una strategia non coincide con la chiamata del pit stop. È un piano costruito prima del via e aggiornato giro dopo giro. Nelle prove libere i team studiano ritmo, degrado e comportamento delle mescole. Interessa poco il giro singolo. Conta capire quanto a lungo uno pneumatico resta competitivo.

Da questi dati nasce un piano di base con più scenari: quando fermarsi, quanto prolungare lo stint, quali rischi si corrono. Non è una sequenza rigida. Deve cambiare se si modificano il ritmo dei rivali, il traffico o il meteo.

Prima del weekend gli ingegneri usano anche simulazioni al computer, algoritmi e AI. Studiano circuito, degrado, consumo di carburante e probabilità di Safety Car. In gara il muretto monitora passo, gomme e mosse degli avversari.

Gomme: finestra di temperatura e degrado

Ogni mescola ha un intervallo di temperatura ideale. Se la gomma è troppo fredda scivola. Se è troppo calda cala l’aderenza e può comparire l’overheating, che rovina la superficie. Le soft garantiscono massimo grip e warm-up rapido, ma cedono prima. Le hard durano di più e spesso impiegano più tempo a entrare in temperatura.

Il degrado può essere termico, tipico di piste calde come Barcellona o Budapest. Oppure meccanico, per l’attrito con l’asfalto, evidente su circuiti abrasivi come il Bahrain. Poi ci sono il graining, con piccoli trucioli di gomma che riducono la presa, e il blistering, cioè bolle da surriscaldamento localizzato.

Quando cede la gomma posteriore, l’auto scivola in uscita di curva e il pilota deve rallentare. A Silverstone 2020 diverse vetture, Hamilton compreso, ebbero cedimenti negli ultimi giri. Nel GP di Turchia 2020 molti piloti faticarono a portare in temperatura le gomme e a gestirne il degrado irregolare.

Gestire le gomme non significa andare piano: si distribuisce lo sforzo lungo lo stint. Si cura l’inserimento per evitare un sottosterzo prolungato, si controlla lo slittamento in trazione e si usa il lift and coast per abbassare le temperature prima della staccata. Pérez a Baku 2017 fece durare un set molto più a lungo dei rivali. Button vinse in Canada 2011 anche grazie a questa dote.

Undercut e overcut: come funzionano

La finestra di sosta è l’intervallo di giri in cui fermarsi conviene rispetto a restare fuori. Troppo presto si rischia il crollo nel finale. Troppo tardi si perde terreno con gomme esauste.

L’undercut consiste nel fermarsi prima del rivale, montare gomme nuove e girare forte, soprattutto nell’out-lap. Quando l’avversario si ferma, spesso rientra dietro. Dipende dal tempo perso in pit lane, dal traffico al rientro e dalla velocità di warm-up. Se si rientra in mezzo alle altre auto, il vantaggio svanisce. A Ungheria 2021 Hamilton, con gomme fresche, rimontò e superò Verstappen grazie al ritmo di una sosta anticipata. In Cina 2019 il tentativo di Verstappen su Vettel non riuscì del tutto, ma costrinse la Ferrari a cambiare strategia.

L’overcut è l’opposto: si resta in pista e si sfrutta un ritmo migliore di chi si è fermato. Funziona con degrado basso, con un’auto gentile con le gomme o quando il rivale rientra nel traffico. È più raro. Nessuna delle due soluzioni è migliore a priori: un overcut diventa un boomerang se la gomma crolla.

Traffico, meteo e Safety Car

Il costo della sosta si misura anche in posizione: conta dove si torna in pista e chi si trova davanti. Meteo e neutralizzazioni possono rimescolare il piano. Per questo i team preparano scenari alternativi prima ancora del via.

Il pit stop ha una lunga storia. Dal 1950 si rientrava per cambiare gomme e rabboccare benzina, poi i rifornimenti sono spariti e riapparsi. Sono vietati dal 2010. Con l’arrivo di Pirelli nel 2011 il cambio gomme è rimasto il jolly strategico.

Per chi segue il weekend, dalle qualifiche F1 agli orari F1, il consiglio è osservare i tempi sul passo gara, non solo il giro secco: è lì che si legge la strategia, con la classifica piloti F1 che ne è il risultato finale.