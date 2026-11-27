Euro 7 parte dal 29 novembre 2026, ma non vieta i motori a combustione. Le novità riguardano freni, pneumatici, particelle allo scarico e controlli in tempo reale.

Dal 29 novembre 2026 entra in vigore la normativa Euro 7, il nuovo standard europeo sulle emissioni. Il riferimento è il regolamento europeo 2024/1257, approvato il 24 aprile 2024. Per la prima volta le regole riguardano anche le auto elettriche, oltre alle vetture con motore termico.

Le scadenze per le auto

Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri l’obbligo scatta il 29 novembre 2026 per le nuove omologazioni. Dal 29 novembre 2027 la norma vale per tutte le nuove immatricolazioni, salvo le deroghe previste. Fino a quella data resta quindi possibile immatricolare auto euro 6 appartenenti a tipi di veicolo già omologati.

Per autobus e mezzi pesanti le scadenze sono il 29 maggio 2028 e il 29 maggio 2029. I costruttori di piccole serie di autovetture e veicoli commerciali leggeri hanno tempo fino al primo luglio 2030. I modelli già a listino, per ora, non cambiano.

Il motore termico non è vietato

Euro 7 non mette al bando i motori a combustione interna. Per le auto termiche restano confermati i limiti sugli ossidi di azoto, pari a 60 mg/km per le benzina e 80 mg/km per il gasolio. Restano invariati anche i valori del monossido di carbonio, 1.000 mg/km per le benzina e 500 mg/km per il gasolio, e quelli del particolato, 4,5 mg/km nei casi in cui si applica il limite.

La novità riguarda il conteggio delle particelle solide allo scarico. Con l’Euro 6 si misuravano le particelle con un diametro minimo di 23 nanometri, mentre con l’Euro 7 la soglia scende a 10 nanometri. Il regolamento prevede inoltre controlli sia in laboratorio, con il ciclo Wltp, sia su strada, con apparecchiature portatili.

Freni, pneumatici e controlli in tempo reale

Per la prima volta entrano tra le emissioni regolate anche quelle prodotte dall’usura di freni e pneumatici, indipendentemente dalla motorizzazione. Per i freni i costruttori stanno lavorando a dischi con rivestimenti resistenti all’usura, a nuove mescole per le pastiglie e a sistemi di raccolta delle polveri. Per gli pneumatici i primi limiti di abrasione partono dal primo luglio 2028.

Le auto Euro 7 avranno a bordo sistemi di monitoraggio elettronici, chiamati OBD, che verificano in tempo reale l’efficacia dei dispositivi antinquinamento. Se le emissioni superano le soglie per usura o guasti, il guidatore riceve un avviso sul cruscotto. Se l’avviso viene ignorato, il sistema può impedire la riaccensione del motore. Le anomalie registrate vengono lette durante la revisione, e se non risolte possono portare all’esito negativo.

Prezzi e modelli disponibili

Sul prezzo finale l’effetto non è ancora quantificato. Secondo le analisi di stampa, dal 29 novembre 2027 i costruttori potrebbero trasferire sul prezzo il costo degli interventi tecnici richiesti dalla nuova norma. Chi deve sostituire l’auto ha quindi un motivo per farlo prima di quella data, quando è ancora possibile acquistare un’Euro 6 recente.

Chi decide di attendere dovrà invece verificare che il modello scelto sia omologato Euro 7 e rispettare i tempi di manutenzione, perché i nuovi sistemi di controllo segnalano anche i guasti più lievi.