Con la nuova Ignis, Suzuki entra nel segmento delle piccole elettriche e porta in Europa il concetto di kei car giapponese.

Con la nuova generazione di Ignis, Suzuki amplia la propria gamma elettrica nel segmento delle citycar. Il modello, presentato in anteprima mondiale il 25 novembre, riprende il nome della Ignis uscita di produzione nel 2025, ma cambia quasi del tutto forme e motorizzazione. Non è più disponibile con motori a combustione o ibridi: la versione 2027 è solo elettrica.

Il progetto deriva dalla e Sky, la kei car sviluppata per il mercato giapponese. È la seconda auto elettrica del marchio dopo la e Vitara, e per la prima volta porta in Europa l’idea di una piccola auto leggera con dotazione di serie completa.

Dimensioni e abitacolo

La nuova Ignis è lunga 3,57 metri, larga 1,565 e alta 1,635 metri, con un passo di 2,46 metri. Rispetto alla generazione precedente perde 13 centimetri in lunghezza e oltre cinque in altezza, e mantiene la carrozzeria a cinque porte. Il raggio minimo di sterzata è di 4,5 metri, utile per muoversi in città.

Lo stile riprende quasi integralmente quello della e Sky, con qualche differenza, tra cui i passaruota. I gruppi ottici anteriori e posteriori a led hanno una grafica ispirata ai numeri digitali. Il peso dichiarato è di 1.080 kg.

Nell’abitacolo trovano posto quattro persone. La batteria è posizionata sotto il pianale, e questo permette di ricavare spazio per i passeggeri nonostante le dimensioni ridotte. La plancia ospita la strumentazione digitale e uno schermo touch da 10 pollici per l’infotainment. La leva del cambio è sistemata sotto la plancia, così da liberare spazio nella parte centrale.

Motore, batteria e autonomia

La Ignis si basa sulla piattaforma Heartect-e, sviluppata da Suzuki per le auto a batteria. Il motore elettrico da 66 kW (90 CV) è integrato nell’unità eAxle, che riunisce anche inverter e riduttore. La batteria è una litio-ferro-fosfato (LFP) da 26 kWh, considerata sufficiente per una citycar che non richiede ricariche rapide frequenti.

L’autonomia per il mercato europeo non è ancora stata dichiarata. Le stime indicano circa 300 km, a fronte dei 310 km omologati con il ciclo giapponese per la e Sky, controparte nipponica della Ignis, che monta però un motore meno potente da 47 kW.

Rispetto alla versione giapponese, la Ignis europea ha ricevuto modifiche alla taratura delle sospensioni e alla gestione dell’erogazione del motore. L’impianto frenante prevede dischi anteriori autoventilanti, tamburi posteriori, servofreno elettrico e un sistema di recupero dell’energia in decelerazione, anche con la funzione one pedal. Per contenere i consumi sono previsti pneumatici di misura 175/65 R15.

Prezzo e arrivo in Europa

Le vendite in Europa partiranno dall’estate del 2027. Il prezzo dovrebbe restare sotto i 20.000 euro. Nei mercati internazionali la nuova Ignis arriverà in seguito, senza una data precisa indicata.