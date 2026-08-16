Ferragosto a Varenna: incidente tra auto e moto sulla provinciale

Un incidente tra un'auto e una moto ha coinvolto tre persone sulla SP72 a Varenna. Due giovani centauri sono stati trasportati in ospedale.

La mattina di Ferragosto a Varenna, un incidente tra un’auto e una moto ha creato scompiglio sulla SP72. Lo scontro, avvenuto in direzione Lierna, ha coinvolto tre persone, due delle quali sono state trasportate in ospedale.

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità, con code e rallentamenti lungo la sponda orientale del lago di Como, già affollata per il traffico turistico.

Dettagli dello scontro tra auto e moto

L’incidente è avvenuto quando un’auto si è immessa sulla provinciale, colpendo una moto in transito. L’automobilista, un uomo di 59 anni, e i due giovani centauri, di 25 e 26 anni, hanno riportato lievi traumi. I due motociclisti sono stati trasportati in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la scena a causa dello sversamento di benzina dalla moto. Il personale del Soccorso Bellanese e dell’auto medica ha provveduto alle cure sanitarie dei feriti.

Traffico intenso sulla SP72

L’incidente ha causato il blocco della SP72 per circa mezz’ora, creando notevoli disagi alla circolazione. La mattinata di Ferragosto, caratterizzata da un intenso traffico turistico, ha visto la formazione di code e rallentamenti nella zona di Varenna.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le autorità hanno invitato i conducenti a prestare massima attenzione alla guida, soprattutto in periodi di alta affluenza turistica.