Linktour Alumi: design innovativo e sostenibilità per la città

La Linktour Alumi è una novità nel mondo della micromobilità elettrica, con una scocca in alluminio riciclato e un design moderno che la distingue dalle tradizionali microcar.

Nel panorama della micromobilità elettrica, la Linktour Alumi si distingue come una delle novità più innovative. Questo quadriciclo, disponibile nelle versioni L6e e L7e è progettato per offrire un’alternativa pratica e sostenibile agli spostamenti urbani.

La filosofia di Linktour, From Can to Car riflette l’impegno del marchio verso la sostenibilità, utilizzando alluminio riciclato per la scocca del veicolo. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora anche le prestazioni del veicolo grazie alla leggerezza e alla rigidità della struttura.

Design e dimensioni: agilità urbana

Il design della Linktour Alumi rompe con gli schemi tradizionali delle microcar. Le linee moderne e geometriche, combinate con superfici pulite e gruppi ottici LED sottili, conferiscono al veicolo un aspetto futuristico. Con una lunghezza di circa 2,69 metri e una larghezza di 1,50 metri, la Alumi è estremamente compatta e agile nel traffico urbano.

Uno degli elementi distintivi è la presenza delle portiere senza cornice e dell’ampio tetto panoramico in vetro, dettagli che migliorano il comfort e la visibilità. Il passo di 1,80 metri contribuisce a migliorare la stabilità e lo spazio a bordo, rendendo il veicolo adatto anche per viaggi più lunghi.

Tecnologia e innovazione

La vera novità della Linktour Alumi risiede nella sua struttura in alluminio riciclato. A differenza delle tradizionali microcar, che utilizzano un telaio tubolare, la Alumi adotta una monoscocca portante in lega di alluminio. Questa soluzione migliora la rigidità strutturale, il comfort e la sicurezza, contribuendo anche a ridurre il peso complessivo del veicolo.

La tecnologia CTB (Cell-to-Body) è un’altra innovazione chiave. Il pacco batterie è integrato direttamente nella struttura del veicolo, migliorando l’efficienza complessiva e aumentando lo spazio disponibile nell’abitacolo. Questa filosofia progettuale, normalmente riservata alle elettriche di categoria superiore, racconta l’ambizione di Alumi di essere piccola senza sembrare minore.

Motori e autonomia

La Linktour Alumi è disponibile in due configurazioni principali. La versione L6e guidabile già a partire dai 14 anni con patente AM, raggiunge una velocità massima di 45 km/h ed è pensata esclusivamente per la mobilità urbana. L’autonomia dichiarata è di circa 120 km secondo il ciclo WMTC.

La versione L7e commercializzata come Alumi Elite, è destinata a chi possiede la patente B. Offre una potenza superiore, una velocità massima di circa 90 km/h e un’autonomia che arriva fino a 180 km nel ciclo WMTC grazie alla batteria da 13 kWh. Entrambe le varianti sono progettate per garantire costi di gestione estremamente contenuti e un utilizzo ideale negli spostamenti quotidiani.

Interni e comfort

L’abitacolo della Linktour Alumi è stato progettato con un’impostazione più vicina a quella di una city car tradizionale che a quella di un semplice quadriciclo. La plancia integra uno schermo centrale touch da 10,25 pollici nelle versioni più ricche, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto oltre alla connettività Bluetooth e ai servizi remoti tramite applicazione dedicata.

I sedili sono progettati per offrire un buon livello di comfort anche negli spostamenti quotidiani, mentre la presenza di numerosi vani portaoggetti aumenta la praticità di utilizzo. La versione Elite offre ulteriori comfort come l’accesso keyless, specchietti regolabili elettricamente e funzioni gestibili attraverso un’app dedicata.

Prezzo e concorrenza

La Linktour Alumi arriva sul mercato europeo con un posizionamento competitivo. La versione L6e parte da circa 10.000 euro, mentre la Alumi Elite L7e ha un prezzo di listino che parte da circa 15.500 euro, variabile in base al mercato e all’allestimento.

Tra le principali concorrenti figurano Citroën AmiFiat TopolinoMobilize DuoMicrolinoSilence S04 e XEV Yoyo. La Linktour Alumi si distingue per la raffinata struttura in alluminio e per una dotazione tecnologica superiore alla media.

La Linktour Alumi rappresenta una proposta originale nel mercato dei quadricicli elettrici. Pur mantenendo le dimensioni compatte tipiche della categoria, introduce soluzioni tecniche normalmente riservate ad automobili di segmento superiore, come la monoscocca in alluminio, un abitacolo ricco di tecnologia e una qualità costruttiva particolarmente curata.

Per chi cerca una microcar elettrica moderna, ben equipaggiata e pensata principalmente per la città, la Linktour Alumi si propone come una delle alternative più interessanti tra le novità del mercato europeo.