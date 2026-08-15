Habiton 6.1 di Bürstner: caratteristiche e innovazioni del nuovo camper Mercedes

Bürstner amplia la gamma Mercedes con l'Habiton 6.1, un camper con letto trasversale posteriore e numerose opzioni per viaggi autonomi e avventure offroad.

Bürstner, noto costruttore di camper, ha presentato il nuovo Habiton 6.1 un modello che amplia la gamma basata sul Mercedes Sprinter. Questo nuovo arrivato si distingue per il letto trasversale posteriore una soluzione che risponde alle esigenze di chi preferisce una disposizione più tradizionale sotto i 6 metri di lunghezza.

Dopo il successo dell’Habiton 6.0 presentato lo scorso anno con una configurazione insolita che includeva letti singoli e un bagno scorrevole brevettato, Bürstner introduce ora una variante più classica. L’Habiton 6.1 mantiene la base del Mercedes Sprinter di 5,93 metri, offrendo un layout che combina comfort e praticità.

Design e disposizione interna

L’Habiton 6.1 si caratterizza per il letto trasversale posteriore una scelta che lo differenzia dal precedente modello con letti gemelli longitudinali. Nella parte anteriore, il camper offre un spazioso bagno e una cucina ben attrezzata. Bürstner ha inoltre progettato un passaggio particolarmente ampio tra le diverse zone del veicolo, migliorando la praticità degli spazi.

La zona living è stata ripensata con una lounge con sedute fisse sostituendo l’impostazione dei sedili vista sull’Habiton 6.0. Questo cambiamento rende l’ambiente interno più accogliente e funzionale, adatto sia per viaggi brevi che per lunghi soggiorni.

Dotazione tecnica e opzioni di personalizzazione

Dal punto di vista tecnico, l’Habiton 6.1 non delude. Di serie, il camper include una cucina senza gas con piano cottura a induzione a due zone e un riscaldamento diesel ibrido. La dotazione di base comprende anche due batterie al litio per un totale di 300 Ah, un inverter da 2.000 watt, un serbatoio dell’acqua pulita da 110 litri e uno delle acque grigie da 90 litri.

Per chi desidera viaggiare in modo ancora più indipendente, Bürstner offre numerose opzioni di personalizzazione. Il pacchetto Autarkie Advanced aumenta la capacità delle batterie e include un inverter più potente e un booster di ricarica più prestazionale. Tra le altre opzioni disponibili ci sono un letto a tetto riscaldato moduli solari, un pacchetto invernale e una toilette a secco Clesana.

Spazio di carico e soluzioni per l’offroad

La capacità di stivaggio può essere ampliata grazie a diversi sistemi per il vano di carico posteriore con cassetti estraibili. Questi cassetti possono aprirsi verso l’esterno o verso l’abitacolo, offrendo maggiore flessibilità. Inoltre, Bürstner propone varie soluzioni Backrack per biciclette, ruota di scorta o ulteriore bagaglio, rendendo l’Habiton 6.1 ancora più versatile per i tour più lunghi.

Per chi affronta spesso strade sterrate o percorsi non asfaltati, è disponibile la versione HMX 6.1. Questa variante offroad si basa sullo Sprinter 419 CDI con 190 CV, cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale permanente. Il pacchetto HMX include maggiore altezza da terra, protezioni sottoscocca, Downhill Speed Regulation e una pedana offroad a estrazione elettrica. Il prezzo d’ingresso per questa versione è di 92.999 euro.

Prezzo e debutto al Caravan Salon di Düsseldorf 2026

L’Habiton 6.1 sarà disponibile a partire da 78.999 euro, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca un camper ben attrezzato e versatile. Il nuovo modello farà il suo debutto ufficiale al caravan salon di Düsseldorf 2026 uno degli eventi più importanti del settore.

Tra i concorrenti dell’Habiton 6.1 figurano modelli come l’Atlantis Carbon 4×4 il Sunlight cliff 602 X e il Carado CV595 X-Edition basato sul VW Crafter. Questi modelli rappresentano alcune delle alternative più interessanti per chi è alla ricerca di un camper di alta qualità.