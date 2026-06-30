Fiat Multiplina: il progetto che rievoca la leggendaria 600 Multipla

Fiat sta sviluppando un nuovo modello urbano chiamato Multiplina, che rende omaggio alla storica 600 Multipla. Scopri le prime immagini e le caratteristiche attese.

Nel panorama automobilistico moderno, Fiat sta per lanciare un modello che promette di unire praticità e nostalgia. Il nuovo progetto, denominato Multiplina è stato presentato in anteprima ad alcuni giornalisti, svelando i primi dettagli di un veicolo urbano pensato per essere ancora più pratico della Topolino.

Il modello, che dovrebbe offrire quattro posti potrebbe fare il suo debutto pubblico al Salone di Parigi di ottobre 2026, con un lancio commerciale previsto per il 2028. Questo nuovo progetto rappresenta un omaggio alla leggendaria 600 Multipla prodotta tra il 1956 e il 1967, considerata uno dei primi esempi di monovolume compatta.

Un omaggio alla storia automobilistica

Le prime immagini mostrate da Fiat lasciano pochi dubbi sulle intenzioni del marchio. Sullo sfondo compare infatti la scritta “600 Multipla” accanto alla sagoma del celebre modello degli anni ’50. Questo richiamo storico è evidente e non casuale, come confermato dall’amministratore delegato di Fiat e Abarth, Olivier Francois che ha più volte espresso il suo legame personale con la denominazione Multipla.

Il nome Multiplina pur non essendo ancora definitivo, appare credibile e rappresenta una reinterpretazione moderna di un’icona del passato. Questo nuovo modello non rientrerà nella famiglia delle E-Car di Stellantis, destinate allo stabilimento di Pomigliano d’Arco, ma sarà una proposta distinta e innovativa nel panorama dei veicoli urbani.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Per ospitare quattro occupanti, la Fiat Multiplina dovrebbe appartenere alla categoria L7e quella dei quadricicli pesanti. Questa categoria offre maggiore potenza e prestazioni rispetto ai quadricicli leggeri come la Citroen Ami o la stessa Topolino che possono avere al massimo 6 kW di potenza e raggiungere i 45 km/h.

La maggiore disponibilità di potenza lascia immaginare anche una dotazione più ricca rispetto alla Topolino. Tra gli equipaggiamenti attesi sulla Multiplina potrebbe esserci un impianto di climatizzazione, probabilmente molto semplice, ma comunque utile per migliorare il comfort durante l’estate. La carrozzeria a due porte e i finestrini compatti solo all’anteriore potrebbero rappresentare una sfida per il comfort, ma le immagini mostrate oggi sono quelle di un prototipo ancora lontano dalla versione di produzione.

Questo nuovo modello rappresenta un passo importante per trasformare il veicolo urbano in una vera alternativa alle citycar tradizionali, mantenendo però dimensioni compatte e costi di utilizzo contenuti. La Multiplina potrebbe offrire prestazioni sufficienti anche nei percorsi extraurbani e nelle strade con maggior traffico, garantendo un’esperienza di guida più versatile rispetto ai modelli attuali.

Continuate a seguirci per saperne di più su questo progetto innovativo che unisce tradizione e innovazione.