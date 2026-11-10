Fiat Topolino Cavalier: batteria da 10,8 kWh e prezzi

L'atelier belga Cavalier trasforma la Fiat Topolino in un tender di lusso con interni nautici, batteria raddoppiata a 10,8 kWh e velocità fino a 70 km/h. Il prezzo finale arriva a 30.000 euro.

L’atelier belga Cavalier ha trasformato la Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico torinese, in un piccolo tender di lusso su quattro ruote. Il progetto è pensato per lungomari esclusivi, resort e centri storici e non si ferma all’abitacolo rifatto con materiali di derivazione nautica. La batteria raddoppia la capacità, la velocità massima sale fino a 70 km/h e il conto finale può arrivare a 30.000 euro.

Il punto di partenza è la Topolino di serie, a listino da 7.544 euro incentivi esclusi. Su questa base Cavalier interviene con una conversione artigianale che cambia la natura del veicolo, ma non le sue dimensioni ultracompatte.

Abitacolo smontato e rifatto con materiali da barca

La lavorazione comincia con lo smontaggio completo degli interni originali. Le plastiche rigide stampate vengono eliminate e al loro posto arrivano pellami idrorepellenti, legni trattati contro la salsedine e accoppiamenti rifiniti con precisione. Il pacchetto comprende:

Sedili e pannelli porta in pelle Nappa e Alcantara, con cuciture a contrasto in filati nautici ad alta resistenza.

in pelle Nappa e Alcantara, con cuciture a contrasto in filati nautici ad alta resistenza. Plancia rivestita a mano in pelle opaca antiriflesso, con inserti in legno massello a poro aperto e modanature in alluminio spazzolato ricavate dal pieno.

rivestita a mano in pelle opaca antiriflesso, con inserti in legno massello a poro aperto e modanature in alluminio spazzolato ricavate dal pieno. Tappetini e battitacco in tessuti marini drenanti e impermeabili, studiati per resistere a sabbia, umidità e abrasioni.

in tessuti marini drenanti e impermeabili, studiati per resistere a sabbia, umidità e abrasioni. Comandi secondari incastonati in cornici metalliche satinate al posto dei gusci in plastica.

Sul piano tecnologico c’è un tetto panoramico elettrocromico a cristalli liquidi dispersi in polimeri (PDLC). Un comando touch nella console superiore lo porta da trasparente a opaco in pochi millisecondi e limita il calore in abitacolo senza bisogno di tendine.

Le misure restano quelle di serie: 2,54 metri di lunghezza, 1,40 metri di larghezza senza specchietti e 1,53 metri di altezza. Per il vano da 63 litri davanti al sedile del passeggero Cavalier fornisce un set di borse su misura nella stessa pelle Nappa degli interni.

Batteria raddoppiata a 10,8 kWh e autonomia fino a 150 km

Il vero salto rispetto alla versione di serie riguarda l’elettrico. Il pacco originale da 5,4 kWh viene sostituito da un modulo da 10,8 kWh effettivi, con architettura a 48V e celle al litio ad alta densità. L’autonomia passa dai 75 km WLTP della Topolino standard a una stima fino a 150 km in uso cittadino. La gestione termica resta passiva, una scelta che contiene il peso.

Una rimappatura del software e una rapportatura modificata portano la velocità massima della variante più spinta da 45 a 70 km/h. A 70 km/h costanti, però, l’autonomia reale scende tra 110 e 120 km, a causa della sezione frontale squadrata. La frenata rigenerativa è a rilascio fisso, senza palette né modalità one-pedal regolabile.

La ricarica avviene solo in corrente alternata, fino a 2,3 kW, tramite connettore Tipo 2 o spina domestica Schuko integrata nel montante della portiera. Non è prevista la ricarica rapida in corrente continua. Il pieno completo richiede circa 4,5-5 ore da una normale presa da 10A o 16A a 230V.

Da quadriciclo leggero a pesante: patente B1 e divieti

La Topolino di serie è omologata come quadriciclo leggero L6e:

velocità limitata a 45 km/h;

potenza continua entro i 6 kW, con picco a 8,2 kW;

massa a vuoto inferiore a 425 kg;

guida consentita dai 14 anni con patente AM.

Lo sblocco a 70 km/h impone invece la re-immatricolazione come quadriciclo pesante L7e. Servono almeno 16 anni e la patente B1, oppure 18 anni e la patente B.

Le regole di circolazione non cambiano. L’articolo 175 del Codice della Strada esclude i quadricicli dalle autostrade, e il divieto vale anche per tangenziali e raccordi segnalati come autostrada o strada extraurbana principale. Restano percorribili i centri urbani, le ZTL secondo i regolamenti comunali per i veicoli elettrici e le extraurbane secondarie non interdette da apposita segnaletica.

Il limite è anche strutturale. A bordo mancano airbag, ESP avanzato e frenata automatica d’emergenza. La scocca tubolare con pannellature in plastica non è progettata per i crash test previsti per le autovetture di categoria M1.

Fino a 30.000 euro: i costi e il pubblico di riferimento

La conversione parte da circa 12.000 euro e arriva fino a 20.000 euro nella versione completa, che comprende batteria maggiorata, tetto elettrocromico e rivestimenti applicati a mano. Va aggiunto il costo del veicolo: 7.544 euro per una Topolino nuova, mentre l’usato recente si trova tra 5.500 e 6.800 euro. Il prezzo chiavi in mano si colloca tra 27.500 e 30.000 euro, a seconda della base di partenza e del livello di personalizzazione.

Il progetto non è pensato per la mobilità quotidiana. Si rivolge a collezionisti in cerca di un pezzo unico, ad armatori che vogliono un mezzo da sbarco per marine come Portofino o Porto Cervo e a boutique hotel a cinque stelle che cercano una navetta di forte impatto estetico.

Per chi valuta l’acquisto, il confronto più utile riguarda la sicurezza. Con un budget vicino ai 30.000 euro si può comprare un’auto elettrica di segmento B o C con dotazioni di sicurezza attiva e passiva nettamente superiori. Chi punta alla versione da 70 km/h deve inoltre mettere in conto la pratica di re-immatricolazione come L7e e la perdita dell’accesso alla guida per i quattordicenni con patente AM.