Rossi parla di Marquez, Bezzecchi e del suo libro, rivelando consigli e rimpianti sul Mondiale 2026

Il 9 novembre Valentino Rossi è stato protagonista di una lunga chiacchierata su Che Tempo Che Fa, dove ha presentato l’autobiografia «La mia storia», in uscita il 10 novembre. L’ex nove volte campione ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera, dalla prima gara al Mugello alle avventure nel mondo delle auto. L’intervista, trasmessa in prima serata, è diventata subito motivo di discussione sui social, perché Rossi non ha risparmiato commenti sulla stagione attuale di MotoGP, sul futuro dei giovani talenti e sul doloroso ricordo del 2015.

Il lancio de «La mia storia» e le radici della passione di Rossi

Durante la trasmissione, Rossi ha spiegato perché ha deciso di affidarsi a Giorgio Terruzzi per raccontare la sua vita. Il desiderio di aprirsi è nato fin dall’infanzia, quando il padre Graziano lo portava in pista su moto o in auto, creando un legame che l’autore definisce il suo “trait d’union” con il motorsport. “Non ho mai pensato a nient’altro che diventare pilota”, ha affermato, sottolineando come la figura paterna abbia acceso la scintilla di un sogno che lo ha accompagnato per oltre tre decenni. Il libro, secondo Rossi, non si limita ai successi: include anche i momenti più difficili, le cadute e le scelte che hanno segnato il suo percorso, offrendo al lettore una visione completa e senza filtri.

Il campionato 2026: trionfi, errori e infortuni

Passando al presente, il Dottore ha dedicato gran parte della conversazione al Mondiale 2026, ormai alle porte. Ha riconosciuto il merito di Marc Marquez, che ha conquistato il suo decimo titolo assoluto, e ha evidenziato la straordinaria rimonta di 102 punti nei confronti di Marco Bezzecchi. “Marquez ha mostrato una resilienza che pochi possono vantare”, ha detto, citando il punto di svolta dopo il Gran Premio d’Italia a Mugello, dove la distanza era arrivata a più di cento punti.

Il ritorno storico di Marc Marquez

Marquez, attualmente al suo ottavo titolo in MotoGP, ha effettuato una delle più grandi inversioni di tendenza della storia recente. Dopo una serie di risultati deludenti all’inizio della stagione, il campione spagnolo è riuscito a ridurre un deficit di 102 punti, dimostrando una capacità di strategia e di gestione della pressione fuori dal comune. “Questa rimonta è una testimonianza della sua esperienza e della forza mentale”, ha osservato Rossi, aggiungendo che la vittoria finale è stata anche il risultato di un’abilità di leggere le gare e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal calendario.

Marco Bezzecchi: talento sofferto dai propri sbagli

Il giovane italiano, membro dell’Academy di Rossi, ha conquistato il Gran Premio di Lusail, ma il Dottore non ha esitato a sottolineare le lacune che lo hanno allontanato dalla lotta per lo scudetto. “Bezzecchi ha una velocità incredibile, ma ha commesso troppi errori nelle sessioni di qualificazione e nelle uscite in curva”, ha dichiarato, aggiungendo che la sua attuale vittoria è più una consolazione che un passo verso il titolo. Rossi ha giudicato che, a meno di una maggiore maturità in gara, il candidato italiano rischia di vedere le sue ambizioni svanire nel resto della stagione.

Il tormento del 2015 e la rivalità con Marc Marquez

Uno dei capitoli più accesi dell’intervista è stato il ricordo del 2015, anno che Rossi ha definito una “ingiustizia insopportabile”. Secondo il campione, Marquez non lottava per il proprio campionato, ma mirava esclusivamente a creare difficoltà a Rossi e a Lorenzo. “Lui voleva farmi perdere e alla fine ci è riuscito”, ha confessato, ricordando la tensione che aveva caratterizzato le gare di quell’anno. Nonostante siano passati più di dieci anni, l’amarezza persiste nel cuore del Dottore, che ha descritto la situazione come “una ferita che non guarisce”.

Verso il futuro: sport automobilistici e vita fuori pista

Oltre alle parole sulla MotoGP, Rossi ha condiviso le sue ultime avventure nei circuiti automobilistici, partecipando alle gare di GT World Challenge a bordo di una BMW. Ha parlato anche dell’incidente di Francesco “Pecco” Bagnaia nella Sprint del Qatar, sottolineando che l’italiano, nonostante due fratture al piede, ha mostrato una buona resilienza. “È stato un drammatico, ma il risultato è stato sorprendentemente positivo”, ha osservato. Infine, il campione ha riflettuto sul ruolo di padre, descrivendo le giornate con le sue figlie, in particolare Giulietta, e ha confermato che continuerà a correre finché il corpo lo permetterà, senza mai guardare indietro per rimpianti.