Auto a benzina che consumano meno: top 5 WLTP e GPL

La Toyota Aygo X Hybrid guida la classifica delle auto a benzina che consumano meno, con 3,7 l/100 km WLTP. Sul costo per chilometro, però, la Clio GPL spende meno della Clio ibrida.

Con i prezzi dei carburanti elevati, il consumo dichiarato è diventato uno dei criteri principali per chi compra un’auto nuova a benzina. Tra i modelli ibridi, full e mild hybrid, oggi in vendita in Italia, il valore WLTP più basso spetta alla nuova Toyota Aygo X Hybrid, con 3,7 l/100 km. Seguono Mazda2 Hybrid e Toyota Yaris Hybrid, poi Renault Clio E-Tech e Suzuki Swift Hybrid. I primi cinque posti sono occupati da city car e utilitarie: dimensioni compatte ed elettrificazione sono la combinazione che fa consumare meno benzina.

La classifica considera, per ciascun modello, il consumo omologato WLTP più basso disponibile in gamma. Sul podio ci sono solo full hybrid, tutte con lo stesso schema tecnico: motore 1.5 a benzina e potenza complessiva di 116 CV.

La top 5 dei consumi WLTP con motori e prezzi

Toyota Aygo X Hybrid: 1.5 litri, 116 CV, full hybrid, 3,7 l/100 km, 20.850 euro Mazda2 Hybrid: 1.5 litri, 116 CV, full hybrid, 3,8 l/100 km, 24.990 euro Toyota Yaris Hybrid: 1.5 litri, 116 CV, full hybrid, 3,9 l/100 km, 24.750 euro Renault Clio E-Tech: 1.8 litri, 160 CV, full hybrid, 4,1 l/100 km, 24.900 euro Suzuki Swift Hybrid: 1.2 litri, 81 CV, mild hybrid, 4,4 l/100 km, 21.450 euro

Al quarto posto, insieme alla Clio, va considerata anche la Mitsubishi Colt Hybrid, che monta lo stesso powertrain Renault E-Tech da 160 CV. Resta fuori dalla top five la Honda Jazz e:HEV, con consumi combinati WLTP tra 4,5 e 4,8 l/100 km.

Toyota e Mazda, lo stesso sistema ibrido su tre modelli

Sulla Aygo X il passaggio all’ibrido ha cambiato del tutto la motorizzazione. La precedente versione a benzina usava un tre cilindri 1.0, mentre ora la city car monta il 1.5 full hybrid già impiegato su altre Toyota. Il consumo dichiarato corrisponde a circa 27 km/l e le emissioni di CO₂ sono di 89 g/km. La trazione elettrica interviene nelle partenze e alle basse velocità, cioè nelle situazioni tipiche della guida in città.

La Mazda2 Hybrid usa il powertrain di origine Toyota: un 1.5 a benzina abbinato a un’unità elettrica. Nella versione 2026 parte da 3,8 l/100 km, circa 27 km con un litro. Il dato minimo riguarda però gli allestimenti più efficienti: con dotazioni e cerchi diversi si arriva a 4,2 l/100 km. La batteria si ricarica in marcia, anche in frenata e in decelerazione, e non va collegata alla presa.

La Yaris Hybrid adotta lo stesso sistema, con cambio automatico a variazione continua. Il valore di 3,9 l/100 km, pari a circa 26,3 km/l, si riferisce alla Hybrid 115 da 116 CV, la versione più orientata all’efficienza. La Hybrid 130, da 130 CV, dichiara invece tra 4,2 e 4,4 l/100 km.

Clio E-Tech e Swift, due approcci diversi all’elettrificazione

La Renault Clio E-Tech da 160 CV abbina il motore a benzina a due unità elettriche e a una trasmissione automatica multimode. Le emissioni di CO₂ sono di 93 g/km. Secondo Renault, nei tragitti urbani l’auto può viaggiare in elettrico fino all’80% del tempo. Fuori città e in autostrada il motore termico lavora di più.

La Suzuki Swift Hybrid è l’unica mild hybrid della classifica. Il sistema a 12 Volt affianca al tre cilindri 1.2 da 81 CV un motore elettrico da 2,3 kW e una batteria agli ioni di litio. Il consumo parte da 4,4 l/100 km, circa 22,7 km/l. Conta anche il peso, inferiore ai 1.000 kg. La versione a trazione integrale AllGrip ha consumi ed emissioni diversi da quella a due ruote motrici.

Full hybrid e mild hybrid: dove nasce la differenza

La differenza tra le due tecnologie spiega buona parte dei numeri. Una full hybrid può muovere l’auto per brevi tratti solo con il motore elettrico, senza ricarica esterna, ed è quindi molto efficiente nel traffico urbano. Una mild hybrid come la Swift ha invece un’unità elettrica che aiuta il termico in partenza e in accelerazione e recupera energia in frenata. Non può però viaggiare in modalità solo elettrica.

Il GPL vince sul costo per chilometro

Se si guarda alla spesa al distributore anziché ai litri consumati, il quadro cambia. La Renault Clio TCe 100 GPL dichiara circa 6,9 l/100 km a GPL nel ciclo WLTP, più della versione ibrida, perché il gas ha un potere calorifico diverso. Il GPL però costa circa 0,72 euro al litro, contro circa 1,80 euro per la benzina.

Clio Full Hybrid (4,1 l/100 km): circa 7,38 euro ogni 100 km

(4,1 l/100 km): circa 7,38 euro ogni 100 km Clio TCe GPL (6,9 l/100 km a GPL): 5,00 euro ogni 100 km

La Clio GPL ha un doppio serbatoio, benzina più GPL da 50 litri, che porta l’autonomia complessiva oltre i 1.100 km. Prima di scegliere conviene verificare le regole della propria regione sul bollo, che per il GPL può essere esentato o ridotto. Va controllata anche la possibilità di circolare durante i blocchi del traffico. Chi punta su un’ibrida deve invece guardare il consumo dell’allestimento che intende comprare: come mostrano Mazda2 e Yaris, cerchi e versioni possono spostare il dato WLTP di diversi decimi.