“E’ morto”. Formula 1 in lutto: il motorsport perde uno dei suoi campioni

È morto a 80 anni Alan Jones, campione del mondo di Formula 1 nel 1980 con la Williams. Con 12 vittorie in carriera, resta l'ultimo australiano ad aver conquistato il titolo iridato.

Il motorsport perde uno dei suoi campioni. Alan Jones, pilota australiano e campione del mondo di Formula 1 nel 1980 con la Williams, è morto giovedì 5 novembre all’età di 80 anni, dopo una breve malattia. A dare la notizia sono stati i media australiani. L’emittente ABC ha poi diffuso una dichiarazione della famiglia, firmata per conto della moglie Amanda Butler-Davis.

Nella massima serie Jones ha vinto 12 Gran Premi. Il suo nome resta legato a un primato ancora intatto: è l’ultimo australiano ad aver conquistato il titolo iridato di Formula 1. Prima di lui c’era riuscito soltanto Jack Brabham, e da allora nessun altro pilota del Paese ha più vinto il Mondiale.

Il messaggio della famiglia diffuso dall’emittente ABC

Il comunicato dei familiari unisce il dolore personale al riconoscimento per la carriera sportiva. «Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato Alan», si legge nella nota.

La famiglia ha voluto ricordare anche il legame tra il pilota e il suo pubblico: «Mancherà moltissimo e sarà ricordato con affetto da chi gli era più vicino, così come dai numerosi fan di cui ha sempre apprezzato il sostegno».

Il messaggio insiste poi sull’impronta lasciata nell’ambiente delle corse:

«Alan ha dedicato la sua vita al motorsport, lasciando un’eredità che continuerà a vivere attraverso le innumerevoli persone che ha incontrato lungo il suo cammino».

I familiari descrivono una carriera fatta di successi e di passione, segnata da «un carattere inconfondibile – sia dentro che fuori dai circuiti». Proprio quel carattere, secondo loro, gli ha permesso di «lasciare un segno indelebile in questo sport, sia in Australia che nel resto del mondo».

Da Melbourne all’Europa: gli inizi e la prima vittoria in Austria

Jones era nato a Melbourne. Nel 1970 si trasferì in Europa per costruirsi una carriera nell’automobilismo e mosse i primi passi in Formula 3 con la scuderia GRD.

L’esordio in Formula 1 arrivò nel 1975, al volante di una Hesketh. Due anni più tardi, nel 1977, ottenne la prima vittoria nella categoria regina al Gran Premio d’Austria.

Il ciclo Williams e il titolo 1980 con una gara d’anticipo

La svolta arrivò l’anno successivo, con il passaggio alla Williams. Con la squadra britannica Jones raggiunse i risultati più importanti della carriera e la stagione del titolo fu il suo vertice.

Con la Williams il pilota australiano collezionò cinque vittorie:

Argentina

Francia

Gran Bretagna

Canada

Stati Uniti

A questi successi aggiunse altri cinque podi. Fu una continuità di rendimento che gli consentì di chiudere il discorso Mondiale nel 1980 con una gara d’anticipo, il traguardo più alto della sua carriera.

Il ritiro nel 1986 e un primato rimasto intatto

Jones lasciò le competizioni nel 1986. Anche dopo l’addio alle corse è rimasto un punto di riferimento per il motorsport australiano, dove il suo nome continua a rappresentare l’ultimo successo mondiale nella massima formula.

Con la sua scomparsa resta in vita il record che lo accompagnava da oltre quattro decenni: il titolo del 1980 è ancora oggi l’ultimo vinto da un australiano in Formula 1. Insieme a quelli di Jack Brabham, è l’unico Mondiale conquistato da un pilota del Paese. Chiunque riuscirà a interrompere questo digiuno si troverà inevitabilmente a confrontarsi con l’eredità di Jones.