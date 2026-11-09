Lincoln presenta l’Aviator EX8, un SUV ibrido plug‑in cinese dalle dimensioni compatte, motore 148 CV e tecnologia di guida L2.

Il marchio americano ha introdotto negli Stati Uniti la seconda generazione dell’Aviator nel 2019, con un restyling completo per il modello 2025. Nonostante la sua presenza sul mercato nordamericano, il modello comincia a mostrare i segni dell’età. In risposta, la casa ha avviato una collaborazione con la joint venture cinese Changan-Ford per creare un Aviator EX8 esclusivamente destinato al mercato della Repubblica Popolare.

Design e dimensioni dell’Aviator EX8

Estetica esterna e differenze rispetto al modello US

L’aspetto frontale conserva la classica griglia Lincoln, affiancata da fari a LED dal profilo semplice e da prese d’aria verticali posizionate verso la base del paraurti. La silhouette risulta più verticale rispetto alla versione americana, con un tetto più piatto e finestrini angolari che donano al veicolo un aspetto più “cinese”. Sul retro, i fanali rettangolari e il lunotto oscurato completano un design sobrio, mentre il badge Lincoln è ben visibile. Le linee, pur mantenendo la firma del marchio, si distinguono per la mancanza di maniglie nascoste, a favore di un approccio più tradizionale.

Misure e configurazione interna

Il nuovo SUV misura 199 pollici (5.055 mm) di lunghezza, 78 pollici (1.995 mm) di larghezza e 70 pollici (1.790 mm) di altezza, con un passo di 118 pollici (3.010 mm). Rispetto all’Aviator statunitense, è più corto di 25 mm ma leggermente più stretto. L’abitacolo prevede una configurazione a cinque posti disposti su due file, eliminando la terza fila presente nella versione americana. Sono disponibili cerchi in lega da 21 e 22 pollici, corrispondenti a pneumatici 255/50 R21 e 255/45 R22, con un peso a vuoto compreso tra 2.480 kg e 2.580 kg a seconda dell’allestimento.

Propulsione ibrida plug-in e sistemi di assistenza

Motore turbo e batteria LFP

Il cuore dell’EX8 è un motore turbo da 1,5 l a quattro cilindri (codice JL469ZQ1) erogante 148 cavalli (110 kW), già impiegato in altri modelli Changan come il CS75 Plus. Il veicolo è venduto esclusivamente in versione plug-in hybrid, alimentato da una batteria al litio-fosfato (LFP) prodotta dalla joint venture Changan-CATL. Non sono state divulgate capacità precise della batteria né potenza del motore elettrico, ma il sistema è progettato per fornire un’autonomia elettrica sufficiente per gli spostamenti urbani.

Tecnologia L2 e sensore LiDAR

Un elemento distintivo è il sensore LiDAR posizionato sopra il tetto, che consente al veicolo di operare con assistenza di guida di livello L2. In combinazione con la funzione “Navigate On Autopilot” (NOA), il sistema è in grado di seguire un percorso preimpostato, pur richiedendo al conducente di mantenere il controllo diretto. La velocità massima dichiarata è di 205 km/h, una delle poche specifiche di prestazione rese pubbliche finora.

Strategia di mercato e timeline di lancio

Secondo i documenti di omologazione del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese (MIIT), l’Aviator EX8 farà il suo debutto al Salone dell’Auto di Guangzhou 2026. La commercializzazione è prevista per il 2027, come parte di una strategia di espansione della gamma Lincoln in Cina, senza sostituire direttamente il modello V6 a benzina attualmente in vendita. L’obiettivo è offrire un’alternativa locale a basse emissioni, sfruttando la produzione già consolidata di Changan-Ford per ridurre costi e tempi di immissione sul mercato.