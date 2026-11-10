L'Ecofin ha autorizzato la Slovenia a ridurre per sei mesi le accise su benzina e gasolio sotto i minimi Ue. Il semestre partirà con la notifica formale, ma Lubiana non ha ancora annunciato tagli immediati.

La Slovenia potrà tagliare le accise su benzina e gasolio al di sotto delle soglie minime fissate dall’Unione Europea. A dare l’autorizzazione definitiva sono stati i ministri delle Finanze dei Paesi membri, riuniti nell’Ecofin, che hanno accolto la richiesta del governo di Lubiana. La deroga durerà sei mesi ed è motivata dall’aumento dei costi dell’energia, indicato dalle autorità slovene come un peso rilevante per famiglie e imprese.

Il via libera politico è arrivato, ma la misura non è ancora operativa: manca la notifica formale della decisione, che farà partire il conto alla rovescia del semestre di deroga.

Di quanto possono scendere le accise su benzina e gasolio

Il provvedimento fissa margini precisi entro cui Lubiana potrà intervenire sulla tassazione dei carburanti:

Benzina : l’accisa potrà passare da 41,759 centesimi fino a un minimo di 13,95 centesimi al litro;

: l’accisa potrà passare da 41,759 centesimi fino a un minimo di 13,95 centesimi al litro; Gasolio: l’accisa potrà scendere da 33 centesimi a 10,5 centesimi.

Quelli indicati sono valori minimi, non tagli già decisi. La deroga autorizza la Slovenia a spingersi fino a quei livelli, ma lascia al governo la libertà di stabilire se, quando e in che misura ridurre le imposte.

Il punto chiave della decisione è il superamento delle soglie minime europee: le regole comunitarie stabiliscono un livello sotto il quale gli Stati membri non possono, in via ordinaria, portare la tassazione sui carburanti. Per scendere più in basso serve un’autorizzazione specifica, ed è proprio questa che Lubiana ha ottenuto.

La richiesta di luglio e il nodo del caro energia

Il governo sloveno aveva presentato la domanda di deroga a luglio. Alla base della richiesta c’era la crescita dei costi energetici, che secondo l’esecutivo stava gravando in modo significativo sui bilanci delle famiglie e sulle attività produttive.

La risposta dell’Ecofin ha richiesto alcuni mesi, ma si è tradotta in un via libera pieno alle richieste di Lubiana. Il semestre di validità, è bene sottolinearlo, non decorre dalla data della riunione dei ministri, ma dal momento in cui la Slovenia riceverà la comunicazione ufficiale.

Nessun taglio immediato: decisivo l’andamento del mercato

Il ministro sloveno delle Finanze, Andrej Šircelj, ha espresso soddisfazione per la decisione europea, chiarendo però che le eventuali riduzioni saranno legate all’evoluzione del mercato. Una precisazione che raffredda le aspettative di un intervento automatico sui prezzi alla pompa.

Al momento, infatti, Lubiana non ha annunciato alcuna riduzione immediata delle accise sui carburanti. La deroga si configura quindi come uno strumento a disposizione del governo, da attivare eventualmente in base alle condizioni dei prezzi energetici.

Per gli automobilisti e per le imprese che dipendono dal trasporto su strada, il beneficio concreto dipenderà dunque da scelte che l’esecutivo sloveno non ha ancora compiuto. Avere margine fino a 13,95 centesimi per la benzina e 10,5 centesimi per il gasolio non equivale a garantire che quei livelli verranno effettivamente raggiunti.

Il calendario dei prossimi mesi

Il passaggio successivo è la notifica formale della decisione: da quel giorno la Slovenia avrà sei mesi per utilizzare la deroga. Chi guida o lavora con mezzi in territorio sloveno dovrà quindi seguire gli annunci del ministero delle Finanze di Lubiana, l’unico soggetto che potrà tradurre l’autorizzazione europea in un ritocco effettivo dei prezzi dei carburanti. Terminato il semestre, salvo nuove decisioni, la possibilità di restare sotto i minimi comunitari verrà meno.