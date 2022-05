Fisker e Foxconn confermano la compatta elettrica Pear per il 2023. Con l’avvicinarsi della produzione del SUV Ocean, Fisker moltiplica gli annunci su questo modello e sugli altri progetti. A pochi giorni dall’annuncio della vettura sportiva Ronin, che sarà finalmente una cabriolet a 4 porte e 4 posti, la Pear torna a far parlare di sé.

Fisker e Foxconn confermano la Pear per il 2023

La compatta elettrica sarà assemblata su contratto da Foxconn nello stabilimento di Lordstown, in Ohio. La finalizzazione dell’acquisizione di quest’ultima è importante anche per Fisker, perché elimina un’incertezza sul suo piano industriale. Non appena Foxconn e Lordstown hanno confermato la vendita, la start-up del designer danese ha annunciato il contratto di produzione. La Fisker Pear sarà quindi prodotta a Lordstown a partire dal prossimo anno, con una capacità di 250.000 unità all’anno.

Attraverso un’illustrazione di Fisker possiamo facilmente identificare un legame familiare con l’Ocean nel modello frontale, o l’atteggiamento generale con i suoi binari molto larghi. Se il SUV ha evidenziato la sua modalità “California” che consente l’apertura di tutti i finestrini in un’unica azione, la Pear sembra volersi concentrare sulla visibilità. Possiamo vedere un parabrezza panoramico e curvo, che ci ricorda le auto americane degli anni ’50 o ’60.

Fisker promette un prezzo base di 29.900 dollari, tasse escluse.

La produzione della Ronin

Mentre i due modelli precedenti sono stati progettati con partner, Magna e Foxconn, il Ronin sarà progettato internamente.

In effetti, Fisker ha recentemente creato un ufficio di progettazione nel Regno Unito, Fisker Magic Works. È guidata da Dave King, ex responsabile dei progetti speciali di Aston Martin. Questo permette a Henrik Fisker di descrivere la Ronin come una vera auto sportiva britannica. Non si sa ancora dove verrà prodotto questo modello. Nel frattempo, l’Ocean fa tremare Tesla…