La nuova Fisker Ronin potrebbe far tremare il segmento delle auto sportive. Ebbene, dopo il fallimento della Karma, Fisker aveva pensato a un ritorno con la berlina Emotion. Alla fine, il designer danese ha dato la priorità a progetti più grandi, il SUV Ocean e la compatta Pear.

Entrambi sono in regola e le cose sembrano andare abbastanza bene per il momento. Tuttavia, Fisker ha nuove ambizioni ed è ora di tornare a parlare di un modello più sportivo.

Fisker Ronin: le caratteristiche

Il progetto chiamato Ronin sarà un modello gran turismo, con 4 posti. Non dovrebbe essere una coupé, piuttosto una berlina a 4 porte. Fisker parla semplicemente di porte singole. In effetti, questa potrebbe essere una delle caratteristiche dell’Emotion.

Quindi non tutto è stato abbandonato rispetto al progetto iniziale, ma l’illustrazione ufficiale mostra uno stile meno sensuale con linee più strette. Il veicolo sarà presentato nell’estate del 2023 (a Pebble Beach?) e commercializzato nel 2024.

Per quanto riguarda le caratteristiche, dobbiamo ancora accontentarci della dicitura ufficiale. La Fisker Ronin avrebbe la più lunga autonomia per un’auto elettrica di serie, unita a un livello di prestazioni estremamente elevato.

Il modello sarà dotato di componenti aerodinamici attivi. Per quanto riguarda la batteria, il progetto Emotion prevedeva una tecnologia a stato solido. Non è stato confermato nulla su questo punto, ma la batteria dovrebbe essere strutturale.

Produzione

Mentre i due modelli precedenti sono stati progettati con partner, Magna e Foxconn, il Ronin sarà progettato internamente. In effetti, Fisker ha recentemente creato un ufficio di progettazione nel Regno Unito, Fisker Magic Works. È guidata da Dave King, ex responsabile dei progetti speciali di Aston Martin. Questo permette a Henrik Fisker di descrivere la Ronin come una vera auto sportiva britannica. Non si sa ancora dove verrà prodotto questo modello. Nel frattempo, l’Ocean fa tremare Tesla…