La tredicesima stagione della Formula E parte a gennaio 2027 con la nuova vettura Gen4, più potente e con trazione integrale sempre attiva.

Il Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2026-2027 sarà la tredicesima stagione della serie riconosciuta dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) come massima categoria per le monoposto elettriche a ruote scoperte. Il primo appuntamento, inizialmente previsto a Jeddah, si terrà a Città del Messico il 16 gennaio 2027, mentre la finale a Tokyo è fissata per il 25 luglio 2027.

La nuova vettura Gen4 cambia il regolamento

La stagione segna l’arrivo della Formula E Gen4, che sostituisce la Gen3 Evo. La nuova monoposto è la più grande, la più pesante e la più potente della storia della serie: eroga una potenza massima di 600 kW (804 bhp), contro i 350 kW della Gen3. La capacità della batteria cresce del 43%, e i piloti potranno usare fino a 55 kWh per gara. Tutte le squadre useranno gomme Bridgestone.

La trazione integrale sarà attiva in ogni momento, mentre in precedenza funzionava solo in partenza e nella modalità attacco. Le vetture avranno anche differenziale attivo, controllo della trazione e sistemi antibloccaggio dei freni. Ogni auto disporrà di due configurazioni aerodinamiche, una ad alto carico e una a basso carico.

Nei weekend con due gare cambia il formato. La prima corsa, chiamata E-Prix Unleashed, dura 30 minuti, non prevede pit stop e include sei minuti di modalità attacco con l’assetto ad alta deportanza. La seconda, semplicemente E-Prix, dura 45 minuti, obbliga a un pit stop e concede otto minuti di attacco con l’assetto a basso carico. La modalità attacco può essere sospesa su richiesta del pilota durante una neutralizzazione e riprende dalla Attack Zone in condizioni di bandiera verde.

Squadre e piloti: molti cambi

Stellantis ha ritirato il marchio DS Automobiles dopo undici stagioni, chiudendo la partnership con Penske Autosport. Il team Penske è stato acquisito dalla società australiana Fortescue, che correrà come Fortescue Zero Racing con propulsori Jaguar. Opel schiererà una nuova scuderia, l’Opel GSE Formula E Team, affiancandosi a Citroën. Porsche avrà una seconda squadra ufficiale: il progetto, inizialmente chiamato NewCo, è diventato un team cliente, e il Fusion Formula E Team è stato presentato il 15 novembre 2026.

Andretti passa ai propulsori Nissan dopo quattro stagioni con Porsche. Lola Cars chiude con Abt e gestisce le proprie vetture dalla base di Silverstone. Lucas di Grassi annuncia il ritiro dalle corse professionistiche, Zane Maloney passa alla Nissan e Robert Shwartzman torna in serie con la Lola. Maximilian Günther lascia DS Penske e approda alla Paysafe Envision Racing, dove Zak O’Sullivan diventa pilota titolare. Mitch Evans si trasferisce alla Opel, mentre Stoffel Vandoorne prende il suo posto alla Jaguar TCS Racing. Théo Pourchaire debutta in Formula E con il team Opel, mentre Jake Hughes torna con la Cupra Kiro al posto di Dan Ticktum.

Calendario: 21 gare, la stagione più lunga

Il calendario, pubblicato il 23 giugno 2026, prevede 21 gare, la stagione più lunga della storia del campionato. Il 12 novembre 2026 la FIA ha spostato l’ePrix di Jeddah al 16 e 17 aprile 2027, mentre quello di Sanya è stato anticipato al 3 aprile 2027. Austin, Zandvoort e Brands Hatch, che sostituisce l’ExCeL London Circuit, ospitano per la prima volta un ePrix. Madrid passa da una a due gare.

Il sistema di punteggio cambia anche nelle qualifiche, dove ora ricevono punti i piloti che raggiungono i duelli, con punti extra per chi vince i confronti diretti. In gara il vincitore ottiene 25 punti, il secondo 18 e il terzo 15, fino al decimo classificato che ne prende uno.