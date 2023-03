Nel suo garage è presente un gioiellino unico nel suo genere, fatto su misura per lui!

Curiosi di sapere quali siano le auto di Renzo Rosso? Vi sveliamo un gioiellino presente nel suo garage.

Le auto di Renzo Rosso: tutti i modelli

Nel suo garage è presente una Fiat realizzata su misura per lui. Si tratta di un regalo di Lapo Elkann, il quale è particolarmente legato al fondatore della Diesel.

Scopriamo di cosa si tratta.

Fiat 555RR

L’auto realizzata appositamente per lui è una Fiat 500 Cabrio dalle finiture esclusive, dedicate in tutto e per tutto a Rosso.

La verniciatura è in nero lucido, con dei meravigliosi cristalli Swarovski che contornano i fari, per un tocco di lusso mozzafiato.

Tuttavia, il nero dell’auto è contrastato dal rosso del paraurti anteriore, insieme al bordo dei cerchi.

In generale, l’auto è disponibile nelle versioni benzina e GPL.

Chi è Renzo Rosso

Renzo Rosso è un imprenditore italiano. Classe 1955, come anticipato prima, è noto per aver fondato Diesel, un marchio di abbigliamento.

Quest’ultimo ha avuto un enorme successo nel corso degli anni, sapendo stare al passo con le tendenze.

Ebbene, Rosso ha ampliato il suo impero e ha acquisito altri marchi come Maison Martin Margiela e Viktor&Rolf.

Non solo abbigliamento

Renzo Rosso è particolarmente legato all’ambiente e non solo. La Fondazione Diesel ne è un esempio, dato che si occupa del finanziamento di progetti legati all’arte e alla cultura.

Nel suo progetto promuove anche l’uso di energie rinnovabili nell’industria tessile, quindi il suo contributo è davvero importante.

Insomma, Renzo Rosso ha rivoluzionato l’industria della moda e non solo. La sua passione per l’arte, l’ambiente e la sostenibilità lo ha portato a intraprendere molte iniziative sociali e ambientali.

Una sfaccettatura da non sottovalutare.

