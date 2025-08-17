Auto orribili che hanno segnato il design automobilistico

Amiche, parliamo di un argomento che fa discutere: le auto più brutte della storia! 🚗💨 Chi l’avrebbe mai detto che ci sarebbero state vetture in grado di lasciare il segno, non per la loro bellezza, ma per il loro aspetto discutibile? Oggi faremo un tour tra i modelli che hanno conquistato il titolo di ‘bruttezza’ a mani basse, ma che in fondo sono parte della nostra storia automobilistica. Siete pronte? Iniziamo!

8. NSU Prinz: la “vasca da bagno” delle utilitarie

Cominciamo con l’NSU Prinz, che si guadagna l’ottavo posto di questa lista. Prodotta tra il 1961 e il 1973, questa piccola utilitaria europea è stata affettuosamente ribattezzata “la vasca da bagno” per il suo design semplice e simmetrico. Immaginate un’auto con un frontale che sembra un clone del retro: ecco, questo è l’NSU Prinz! Nonostante fosse apprezzata per la sua praticità e affidabilità, il suo aspetto ha fatto sì che molti la deridessero. Chi di voi ha mai visto una di queste in giro? 🤔

7. Fiat Multipla: bellezza controversa

Al settimo posto troviamo la Fiat Multipla, un modello che continua a far discutere gli appassionati. Con il suo look decisamente poco convenzionale, questa monovolume è riuscita a ospitare sei passeggeri in meno di quattro metri di lunghezza! Un vero traguardo tecnico, ma la sua silhouette ha sollevato un mare di critiche. Alcuni la definiscono “la più brutta di sempre”, mentre altri la considerano un pezzo da museo, addirittura esposta al MoMA di New York! Chi di voi ha mai viaggiato su una Multipla? 😊

6. Citroen Ami 6: audacia senza limiti

Al sesto posto c’è la Citroen Ami 6, un’auto che ha fatto parlare di sé per il suo design originale. Con il suo taglio posteriore asimmetrico, ha suscitato ilarità e critiche. Il celebre designer Flaminio Bertoni ha persino ironizzato sul fatto che sembrava “avere investito tre pedoni”! Questo modello è un esempio lampante di come scelte stilistiche audaci non sempre vengano apprezzate dal grande pubblico. Chi di voi ha mai pensato che il design potesse essere così divisivo? 😅

5. Fiat Duna: ricordi contrastanti

Al quinto posto troviamo la Fiat Duna, che evoca ricordi contrastanti, specialmente in America Latina. Questo modello, derivato dalla Fiat Uno, è stato criticato per la sua silhouette poco armoniosa, ma si dice che avesse una qualità costruttiva superiore. Dov’è finita la bellezza quando il design è così controverso? Chi di voi ha un ricordo speciale legato a questa vettura? 🧐

4. Daihatsu Materia: un mattone su ruote

Scendendo nella classifica, al quarto posto abbiamo la Daihatsu Materia, prodotta dal 2002 al 2016. Con il suo design squadrato e linee geometriche, è stata spesso definita un “mattone su quattro ruote”. Anche se era funzionale, la mancanza di appeal estetico l’ha relegata in fondo alle preferenze degli automobilisti. Chi di voi si ricorda di averla vista? 🤷‍♀️

3. Ford Scorpio: un flop clamoroso

La terza posizione è occupata dalla seconda generazione della Ford Scorpio, un clamoroso insuccesso commerciale. Il suo muso, paragonato a un pesce con la bocca aperta, e il posteriore poco armonioso hanno fatto sì che questa berlina di fascia medio-alta venisse dimenticata. Chi di voi ha mai pensato che un’auto potesse essere così… poco riuscita? 😬

2. Pontiac Aztek: l’auto di Walter White

Al secondo posto troviamo la Pontiac Aztek, che ha acquisito notorietà grazie alla serie “Breaking Bad”. Questo modello, con il suo design eclettico e proporzioni sbilanciate, è difficile da ignorare, ma non certo per motivi positivi! Fortunatamente, non ha mai avuto grande diffusione in Europa, ma chi di voi la ricorda come l’auto di Walter White? 🍿

1. SsangYong Rodius: il culmine della bruttezza

Infine, al primo posto si piazza la SsangYong Rodius, un modello sudcoreano unanimemente riconosciuto come un esempio estremo di design poco riuscito. Con la sua silhouette massiccia e il suo caratteristico montante a “Z”, la Rodius è spesso citata come simbolo di un fallimento estetico. Soprannominata “ferro da stiro ambulante”, chi di voi ha avuto la sfortuna di vederne una? ☹️

Queste vetture, spesso derise, rappresentano un pezzo della storia automobilistica e del design industriale. Dimostrano come l’innovazione e il coraggio nelle scelte stilistiche possano portare a risultati controversi. Chi condivide questa opinione? Fatemi sapere nei commenti! 👇✨