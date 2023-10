Silvia Toffanin è uno dei volti più noti della tv italiana, in particolare dell’universo Mediaset in quanto è la conduttrice del programma di intrattenimento del sabato pomeriggio “Verissimo” oltre che essere la moglie di Piersilvio Berlusconi figlio di Silvio e ora capo delle reti televisive private. In questo articolo scopriremo che auto guida Silvia Toffanin.

Che auto guida Silvia Toffanin

Il garage di Piersilvio e Silvia Toffanin conta davvero molte auto in quanto lui è un collezionista molto propenso all’acquisto di auto di grande valore. Non si sa quante siano e come abbia scelto di comporre la propria collezione ma quel che è certo è che non sono poche.

Di questa collezione alcune auto sono di proprietà di Silvia Toffanin, anche sulle sue vi è molto riserbo se non per una, che sicuramente lei guida quando ne ha l’opportunità. Si tratta di una Mini Moke completamente elettrica che le è stata regalata dal marito.

La Mini Moke è la versione “spiaggina” basata sulla prima Mini prodotta dal 1964 al 1968 dalla British Motor Corporation.

Quello che sorprende è che Piersilvio abbia puntato sulla versione completamente elettrificata che viene prodotta in UK da un’azienda specializzata nella conversione di auto elettriche. I numeri all’anno sono bassi e quindi bisogna “prenotare” il proprio esemplare.

Così ha fatto Piersilvio per la sua consorte che potrà utilizzarla nel tempo libero per muoversi nelle località marittime che frequenterà o anche nelle strade vicino alla villa acquistata a Portofino.

La macchina ha un prezzo di partenza di circa 35.000 euro che va a salire se la si vuole personalizzare sia internamente che esternamente. L’esemplare della Toffanin sicuramente supera i 40.000 euro perché è stato personalizzato.

Di sicuro attirerà l’attenzione dei passanti quando la userà oltre perché lei è un volto noto anche per la macchina che, sulle nostre strade, è abbastanza inusuale.

