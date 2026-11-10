Il V8 ibrido HORSE W40, 680 CV e 800 Nm in 200 kg, alimenterà la Lotus Type 135 insieme al cambio 8LDCT da 1.050 Nm.

Lotus ha confermato che la sua prima supercar verrà costruita attorno a un nuovo cuore ibrido sviluppato da Horse Powertrain. Il progetto, denominato Lotus Type 135, rappresenta il primo inserimento di un V8 completamente nuovo nella storia del marchio britannico, e segna il passaggio verso piattaforme ad alte prestazioni alimentate da soluzioni elettriche e termiche.

HORSE W40: specifiche tecniche di un V8 ultra compatto

Il HORSE W40 è un motore a otto cilindri in linea di 4,0 litri, progettato per integrarsi in architetture longitudinali. Nonostante la sua cilindrata, la massa è limitata a soli 200 kg, il che lo rende una delle soluzioni più dense in termini di rapporto potenza/peso attualmente disponibili sul mercato.

Architettura hot-V e tecnologie di aspirazione

La configurazione ad architettura “hot-V” colloca due turbocompressori in posizione alta al centro della V, accorciando il percorso di aspirazione e riducendo le perdite di energia. Il motore utilizza iniezione diretta e una serie di accorgimenti di leggerezza, tra cui componenti in lega di magnesio e alluminio ad alta resistenza.

Prestazioni di potenza e coppia

Secondo i dati forniti da Horse Powertrain, il W40 eroga più di 500 kW, equivalenti a circa 680 CV, e una coppia massima di 800 Nm. Queste cifre, combinate con il peso contenuto, conferiscono al propulsore una densità di potenza senza precedenti, rendendolo adatto sia a veicoli sportivi che a pick-up e fuoristrada premium.

HORSE 8LDCT: la trasmissione a otto marce per piattaforme ibride

Accanto al motore, Horse Powertrain ha presentato la trasmissione HORSE 8LDCT, una doppia frizione a otto rapporti progettata per gestire fino a 1.050 Nm di coppia, valore superiore a quello erogato dal motore stesso, garantendo così margini di sicurezza e flessibilità.

Il cambiatore utilizza una frizione bagnata di livello motorsport e un modulo di potenza con controllo al carburo di silicio. Le prove di laboratorio indicano un pre-fill time inferiore a 50 ms e una cambiata completata in meno di 20 ms, rendendo il sistema estremamente reattivo.

Lotus Type 135: la supercar che inaugura una nuova era

Il duo HORSE W40 – 8LDCT farà il suo debutto mondiale sulla Lotus Type 135, la prima supercar della casa inglese dall’era della Esprit. Il CEO di Lotus, Feng Qingfeng, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con Horse Powertrain per portare il suo avanzato motore V8 e la tecnologia di trasmissione ibrida sulla futura Lotus Type 135». Ha aggiunto che la combinazione di una densità di potenza eccezionale con l’esperienza Lotus in materiali leggeri e dinamica del telaio mira a offrire prestazioni da supercar senza compromettere l’efficienza.

Il W40 è inoltre parte di una più ampia gamma di soluzioni di Horse Powertrain, già presenti in 25 case costruttrici tra cui Renault, Geely, Volvo, Nissan e Mitsubishi. La strategia dell’azienda punta a fornire motori ibridi ad alta potenza non solo per i segmenti sportivi, ma anche per veicoli con esigenze di coppia elevata, come i pick-up di fascia premium.