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10 Novembre 2026

Il motore HORSE W40 e la trasmissione 8LDCT pronti per la Lotus Type 135

Il V8 ibrido HORSE W40, 680 CV e 800 Nm in 200 kg, alimenterà la Lotus Type 135 insieme al cambio 8LDCT da 1.050 Nm.

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Il motore HORSE W40 e la trasmissione 8LDCT pronti per la Lotus Type 135

Lotus ha confermato che la sua prima supercar verrà costruita attorno a un nuovo cuore ibrido sviluppato da Horse Powertrain. Il progetto, denominato Lotus Type 135, rappresenta il primo inserimento di un V8 completamente nuovo nella storia del marchio britannico, e segna il passaggio verso piattaforme ad alte prestazioni alimentate da soluzioni elettriche e termiche.

HORSE W40: specifiche tecniche di un V8 ultra compatto

Il HORSE W40 è un motore a otto cilindri in linea di 4,0 litri, progettato per integrarsi in architetture longitudinali. Nonostante la sua cilindrata, la massa è limitata a soli 200 kg, il che lo rende una delle soluzioni più dense in termini di rapporto potenza/peso attualmente disponibili sul mercato.

Architettura hot-V e tecnologie di aspirazione

La configurazione ad architettura “hot-V” colloca due turbocompressori in posizione alta al centro della V, accorciando il percorso di aspirazione e riducendo le perdite di energia. Il motore utilizza iniezione diretta e una serie di accorgimenti di leggerezza, tra cui componenti in lega di magnesio e alluminio ad alta resistenza.

Prestazioni di potenza e coppia

Secondo i dati forniti da Horse Powertrain, il W40 eroga più di 500 kW, equivalenti a circa 680 CV, e una coppia massima di 800 Nm. Queste cifre, combinate con il peso contenuto, conferiscono al propulsore una densità di potenza senza precedenti, rendendolo adatto sia a veicoli sportivi che a pick-up e fuoristrada premium.

HORSE 8LDCT: la trasmissione a otto marce per piattaforme ibride

Accanto al motore, Horse Powertrain ha presentato la trasmissione HORSE 8LDCT, una doppia frizione a otto rapporti progettata per gestire fino a 1.050 Nm di coppia, valore superiore a quello erogato dal motore stesso, garantendo così margini di sicurezza e flessibilità.

Il cambiatore utilizza una frizione bagnata di livello motorsport e un modulo di potenza con controllo al carburo di silicio. Le prove di laboratorio indicano un pre-fill time inferiore a 50 ms e una cambiata completata in meno di 20 ms, rendendo il sistema estremamente reattivo.

Lotus Type 135: la supercar che inaugura una nuova era

Il duo HORSE W408LDCT farà il suo debutto mondiale sulla Lotus Type 135, la prima supercar della casa inglese dall’era della Esprit. Il CEO di Lotus, Feng Qingfeng, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con Horse Powertrain per portare il suo avanzato motore V8 e la tecnologia di trasmissione ibrida sulla futura Lotus Type 135». Ha aggiunto che la combinazione di una densità di potenza eccezionale con l’esperienza Lotus in materiali leggeri e dinamica del telaio mira a offrire prestazioni da supercar senza compromettere l’efficienza.

Il W40 è inoltre parte di una più ampia gamma di soluzioni di Horse Powertrain, già presenti in 25 case costruttrici tra cui Renault, Geely, Volvo, Nissan e Mitsubishi. La strategia dell’azienda punta a fornire motori ibridi ad alta potenza non solo per i segmenti sportivi, ma anche per veicoli con esigenze di coppia elevata, come i pick-up di fascia premium.