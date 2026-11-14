Benzina e gasolio continuano a scendere di qualche millesimo, mentre GPL e metano risalgono. Ecco i prezzi medi regione per regione.

I prezzi dei carburanti proseguono la discesa avviata nei giorni precedenti. Secondo il borsino del Mimit aggiornato al 13 novembre 2026, il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,969 euro al litro, con un calo di 9 millesimi. Il gasolio self si attesta a 2,213 euro al litro, in diminuzione di 5 millesimi. Il ribasso è contenuto, ma è il segnale di una fase di stabilizzazione dei listini.

Sulla rete autostradale la situazione è simile. La benzina self costa 1,999 euro al litro, con un calo di 11 millesimi, mentre il gasolio scende a 2,275 euro al litro, con una variazione di appena 2 millesimi.

Benzina e gasolio nelle regioni italiane

Le differenze tra regioni restano piccole. La benzina self più economica si trova in Liguria e Lombardia, con 1,960 euro al litro, mentre in Molise tocca 1,987 euro e in Basilicata 1,995 euro. Il gasolio self oscilla tra 2,204 euro al litro in Liguria e 2,244 euro in Basilicata. In Veneto la benzina si ferma a 1,961 euro, in Piemonte e Friuli Venezia Giulia a 1,964 euro.

Il divario tra benzina e gasolio

Il gasolio continua a costare più della benzina. La differenza supera i 24 centesimi al litro sulla viabilità ordinaria e arriva quasi a 28 centesimi in autostrada. Il calo odierno non cambia questo rapporto, che resta uno dei dati più evidenti del mercato.