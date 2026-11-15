Il Tesla Cybercab, il veicolo autonomo a due posti, può ora essere acquistato da alcuni clienti privati di Austin, in Texas.

Dopo la sperimentazione avviata lo scorso settembre come servizio di trasporto senza conducente ad Austin, Tesla ha aperto gli ordini per il Cybercab ai clienti privati. L’annuncio è stato pubblicato sul profilo X della divisione robotaxi. Si tratta del primo veicolo autonomo a due posti pensato per l’uso personale, ma non di un lancio commerciale generalizzato: l’operazione è un progetto pilota ad accesso limitato, riservato a un gruppo di utenti selezionati della città texana che hanno ricevuto un invito diretto.

Prezzo, deposito e abbonamento obbligatorio

Il listino è fissato a 29.990 dollari, tasse escluse, un importo che conferma la promessa di Elon Musk di restare sotto la soglia dei 30.000 dollari. Per completare la prenotazione serve un deposito di 1.000 dollari, non rimborsabile. Le prime consegne sono previste per dicembre 2026.

Il punto centrale è però l’Autonomy Subscription, un abbonamento mensile di 299 dollari che dà accesso al software di guida autonoma, supervisionata e non supervisionata. Il primo mese è incluso nel prezzo di vendita, ma il canone continuativo pesa molto sul costo complessivo: superato il quinto anno, la spesa supera i 17.600 dollari. Senza un abbonamento attivo o senza manutenzione regolare, l’auto non può circolare.

Portiere a forbice e tecnica essenziale

La vettura ha portiere ad apertura a forbice, sul modello Lamborghini, e un abitacolo spoglio per due passeggeri, con una panca e un touchscreen centrale da 21 pollici. Il bagagliaio offre circa 570 litri, poco meno del vano posteriore della Model 3.

Il Cybercab è un’auto di livello 4, costruita fin dall’inizio senza volante, pedali e specchietti retrovisori. Questa scelta ha portato all’apertura di un’indagine da parte della NHTSA. Il motore elettrico anteriore eroga 163 kW, pari a 219 cavalli, e riceve energia da una batteria al litio ferro fosfato da 47,6 kWh. Il peso a vuoto è di 1.412 chilogrammi. Di recente è stata annunciata anche una versione con motore da 40 kWh.

La guida è affidata all’hardware HW4.0, che usa solo telecamere e visione artificiale. Nei mesi scorsi il servizio è stato limitato di notte, perché il sistema faticava a riconoscere gli ostacoli con scarso contrasto luminoso. Dopo estensioni graduali fino alle 23, a mezzanotte e alle 02.00, il servizio opera ora 24 ore su 24.

Solo Austin e uso ancora incerto

La guida autonoma resta limitata al geofence di Austin, l’area urbana già mappata per i robotaxi ufficiali di Tesla. Le corse si prenotano tramite applicazione. Gran parte della produzione iniziale sarà destinata alla flotta aziendale.

Non è ancora chiaro se i proprietari privati potranno noleggiare l’auto come taxi per guadagnare, come era stato annunciato in precedenza, oppure se l’uso dovrà restare strettamente personale. Per il mercato europeo non è previsto un arrivo nel breve periodo.