La strategia industriale di UNIGOM per l’aftermarket europeo presentata ad Automechanika Frankfurt 2026

UNIGOM, insieme ai marchi AGES e DELTAGOM, svela la sua visione per il futuro dei componenti in gomma e gomma-metallo all'Automechanika Frankfurt 2026.

Ad Automechanika Frankfurt 2026, UNIGOM, insieme ai marchi AGES e DELTAGOM presenta la sua strategia industriale per l’aftermarket europeo. La fiera rappresenta un’opportunità unica per condividere una visione costruita su scelte precise: rafforzare la specializzazione di UNIGOM nello sviluppo e nella produzione di componenti in gomma e gomma-metallo.

La partecipazione alla fiera non è solo un momento di visibilità internazionale, ma un’occasione per confrontarsi con i partner e i distributori europei. In un mercato sempre più complesso, il valore di un fornitore si misura sulla capacità di garantire continuità di gamma, affidabilità applicativa e risposta costante alle esigenze della distribuzione.

La strategia industriale di UNIGOM

UNIGOM continua ad ampliare la propria specializzazione, AGES accompagna l’evoluzione tecnologica del mercato, mentre DELTAGOM rafforza la capacità produttiva complessiva. Tre marchi, competenze complementari e un’unica direzione industriale. La strategia si basa su investimenti, sviluppo di gamma e competenze produttive, con l’obiettivo di offrire al mercato una proposta sempre più completa, coerente e affidabile.

Al centro dello stand è presente l’evoluzione complessiva del progetto industriale. I prodotti sono protagonisti, ma il vero filo conduttore è il percorso industriale che ne ha reso possibile lo sviluppo. UNIGOM continuerà a rafforzare la propria gamma specialistica attraverso un percorso di sviluppo che unisce progettazione, produzione e selezione dei componenti.

Il ruolo di AGES e DELTAGOM

Parallelamente, AGES proseguirà il proprio percorso di crescita ampliando l’offerta dedicata all’evoluzione tecnologica del settore automotive. DELTAGOM, invece, contribuirà a rafforzare ulteriormente la capacità produttiva, sviluppando componenti Made in Italy sia per i marchi di UNIGOM sia per clienti terzi, attraverso investimenti costanti in produzione, competenze industriali e ampliamento della gamma.

La specializzazione come tratto distintivo

La specializzazione resta il tratto distintivo del percorso UNIGOM. Ogni ampliamento di gamma nasce da precise scelte di sviluppo industriale, orientato a rafforzare le principali famiglie dedicate ai componenti in gomma e gomma-metallo. Componenti apparentemente semplici, il cui sviluppo richiede competenze progettuali, produttive e applicative sempre più specialistiche per garantire affidabilità e precisione nel tempo.

L’evoluzione del parco europeo rende la specializzazione un fattore sempre più determinante. Con circa 10.500 referenze e una gamma in costante sviluppo, UNIGOM conferma la propria capacità di coprire una parte significativa del parco circolante europeo. L’ampliamento della gamma segue una precisa logica industriale, orientata a sviluppare referenze realmente richieste dal mercato e a garantire continuità, affidabilità e qualità applicativa.

La rete di distributori selezionati

Lo sviluppo di UNIGOM si fonda anche su una rete di distributori selezionati, capaci di rappresentare il marchio con competenza e continuità nei rispettivi mercati. Collaborazioni costruite sulla fiducia reciproca, sulla competenza tecnica e su obiettivi di sviluppo condivisi. In un aftermarket sempre più competitivo, il rapporto tra produttore e distributore rappresenta un fattore determinante per la crescita di entrambi.

La crescita aziendale è accompagnata da investimenti organizzativi concreti. L’apertura dei nuovi uffici rappresenta un ulteriore passo nella crescita organizzativa dell’azienda e rafforza l’organizzazione interna, le competenze e la capacità di supportare con maggiore efficacia clienti e mercati internazionali.

“Negli ultimi anni abbiamo scelto di seguire una direzione precisa: rafforzare UNIGOM come marchio specialista, integrare AGES per accompagnare l’evoluzione tecnologica del mercato e investire in DELTAGOM per svilupparne la capacità produttiva e valorizzarne un patrimonio di competenze costruito in decenni di esperienza. Crediamo che il futuro dell’aftermarket europeo apparterrà alle aziende che continuano a investire, sviluppare ed innovare anche quando il mercato cambia. Ad Automechanika Frankfurt vogliamo condividere questo percorso con i distributori che già lavorano con noi e con quelli che cercano un partner industriale capace di garantire continuità, competenza ed affidabilità. I prodotti sono presenti, ma sono le decisioni che li hanno resi possibili a raccontare davvero chi siamo”, ha dichiarato Luciano Palmitessa, Chief Marketing Officer & CEO di UNIGOM.