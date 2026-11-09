Nuovo Codice della strada: multe velocità per ogni km/h

La bozza del nuovo Codice della strada abbandona le fasce fisse e calcola la multa per eccesso di velocità su ogni km/h oltre il limite. Sulle autostrade a 150 km/h sono previsti importi più alti e un divieto di guida da 30 a 120 giorni.

Le multe per eccesso di velocità potrebbero smettere di essere calcolate per fasce e diventare proporzionali a ogni singolo chilometro orario oltre il limite. È la novità principale dello schema di decreto legislativo che contiene il nuovo Codice della strada (Atto del Governo n. 448). Il Consiglio dei ministri lo ha approvato in via preliminare il 13 ottobre 2026 e il 14 ottobre il testo è stato trasmesso alla Camera.

La relazione illustrativa definisce il nuovo sistema un «totale cambio di approccio». L’importo dovrebbe crescere insieme allo sforamento e non restare fisso all’interno di un intervallo. Per le autostrade con limite a 150 km/h è prevista una sanzione specifica e più severa. Il testo resta comunque una bozza, in attesa dei pareri previsti dalla legge.

Da 10 a 40 euro per ogni km/h fuori città

Con le regole attuali, chi supera i 130 km/h in autostrada di una misura compresa tra 11 e 40 km/h rientra nella stessa fascia e paga da 173 a 694 euro, qualunque sia lo sforamento reale.

Nello schema i limiti sono fissati dall’articolo 50, mentre gli importi sono indicati nella Tabella 1 richiamata dall’articolo 121. Su autostrade ed extraurbane la sanzione va da 10 a 40 euro per ogni km/h oltre il limite. Nei centri abitati si applicano da 5 a 20 euro per km/h fino a 20 km/h di sforamento. Oltre questa soglia scatta la tariffa piena.

Per i mezzi pesanti e per i veicoli che trasportano merci pericolose della classe 1 gli importi su autostrade ed extraurbane salgono a 15-60 euro per km/h. In città vale invece lo stesso schema delle auto: 5-20 euro per km/h fino a 20 km/h oltre il limite, 10-40 euro al di sopra.

Gli esempi della relazione: da 2,50 a 400 euro

La relazione illustrativa accompagna la riforma con alcuni casi concreti. In autostrada, superare il limite di 11 km/h costerebbe 110 euro, superarlo di 40 km/h ne costerebbe 400. In città, chi viene rilevato a 61 km/h in un tratto con limite di 50 pagherebbe 55 euro. Con le regole in vigore tutte queste violazioni ricadono nella fascia da 173 a 694 euro.

Il Governo cita anche un caso limite: una multa di 42 euro per uno sforamento urbano di appena 0,75 km/h. Con il nuovo meccanismo, secondo la relazione, l’importo scenderebbe a 2,50 euro.

Cifre così basse sono possibili perché l’articolo 122 esclude le violazioni dei limiti di velocità dal minimo generale di 25 euro previsto per le altre sanzioni. Resta anche la tolleranza a favore del conducente: l’allegato III.3 conferma la riduzione del 5% sul valore rilevato, con un minimo di 5 km/h.

Divieto di guida e decurtazione dei punti

Oltre alla sanzione economica restano le conseguenze sulla patente, che lo schema chiama «divieto di guida». Su autostrade ed extraurbane il divieto dura:

15 giorni oltre i 20 km/h di sforamento;

oltre i 20 km/h di sforamento; 30 giorni oltre i 40 km/h;

oltre i 40 km/h; 90 giorni oltre i 60 km/h.

Nei centri abitati le soglie partono dai 40 km/h. La perdita di punti va da 2 a 10, in base al tipo di strada e all’entità dello sforamento.

Autostrade a 150 km/h: sanzioni più pesanti e corsia di sinistra

Il limite di 150 km/h esiste già. L’articolo 142 del Codice vigente consente all’ente proprietario o al concessionario di alzarlo sulle autostrade con tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia, dotate di sistemi di rilevamento della velocità media.

Lo schema conferma questa possibilità all’articolo 50, comma 6, lettera a), ma la collega a una sanzione più severa rispetto agli altri limiti. Chi supera i 150 km/h pagherebbe da 15 a 60 euro per ogni km/h oltre la soglia, con un divieto di guida da 30 a 120 giorni.

Sulle stesse strade arriva anche una nuova regola: è vietato percorrere la corsia di sinistra sotto i 100 km/h. La sanzione va da 40 a 160 euro.

Pareri attesi e calendario della riforma

Prima del testo definitivo lo schema deve ottenere i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, come previsto dalla delega dell’articolo 35 della legge n. 177/2024. Importi, soglie e lo stesso limite dei 150 km/h potrebbero quindi cambiare.

Il calendario è già indicato nel testo. L’entrata in vigore è fissata al 1° aprile 2027 e l’efficacia al 1° gennaio 2028, ma non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione. Se questo termine dovesse scadere dopo il 1° gennaio 2028, l’efficacia slitterebbe al 1° aprile 2028. Fino ad allora per gli automobilisti restano valide le sanzioni a fasce del Codice attuale.