Dacia potrebbe trasformare la Bridger indiana in una nuova SUV elettrica pronta a competere con la Grande Panda.

Il gruppo Renault ha annunciato un piano ambizioso per ampliare la propria offerta elettrica in Europa, inserendo nella gamma Dacia quattro nuovi modelli a batteria entro il 2030. Tra le proposte più intriganti figura la Renault Bridger, un crossover compatto progettato originariamente per il mercato indiano e destinato a una possibile commercializzazione sotto il marchio Dacia.

Una crossover nata per l’India, pronta a varcare i confini europei

La Bridger sarà prodotta in India a partire dalla fine del 2027, dove si posiziona al di sotto della Renault Duster in termini di prezzo e dimensioni. Il veicolo presenta una lunghezza di circa quattro metri, linee squadrate che ricordano la Suzuki Jimny e una carrozzeria pensata per la mobilità urbana. Sebbene al momento sia disponibile solo con propulsione termica, il progetto prevede una versione full electric per i mercati occidentali, dove la normativa sulle emissioni è più stringente.

Le parole del top management

Durante il Salone di Parigi, il CEO del gruppo Renault, François Provost, ha lasciato intendere che la Bridger, pur essendo stata concepita per l’India, non è esclusa da una futura introduzione in Europa. Provost ha spiegato che l’azienda sta valutando le opportunità legate ai nuovi incentivi europei per le auto elettriche prodotte localmente.

Strategia Dacia: elettrificare la gamma con veicoli a basso costo

Dacia, marchio noto per la sua filosofia “low-cost”, sta già commercializzando la Dacia Spring, la più economica auto elettrica del mercato. L’aggiunta della Bridger elettrificata consentirebbe di ampliare l’offerta di SUV compatti, un segmento molto richiesto in Italia e in tutta Europa. Accanto alla Spring, la linea prevede versioni elettriche della Sandero e, in futuro, la quadriciclo Hipster, anch’essa destinata al mercato urbano.

Incentivi UE e vantaggi produttivi

L’Unione Europea sta per introdurre l’Industrial Accelerator Act, una serie di misure volte a premiare la produzione di veicoli elettrici entro i confini del continente. I modelli compatti, lunghi meno di 4,2 m, beneficerebbero di crediti di CO₂ particolarmente favorevoli, rendendo più conveniente la fabbricazione di una Bridger rivisitata per il mercato europeo. Tali supercrediti potrebbero consentire a Dacia di mantenere un prezzo inferiore a 7 000 euro, in linea con la strategia di prezzo aggressiva della casa rumena.

Concorrenza diretta: Fiat Grande Panda e Citroën C3

Nel segmento dei piccoli SUV elettrici, la fiat grande Panda occupa una posizione di rilievo, soprattutto in Italia, dove le sue dimensioni compatte la rendono ideale per le città. Un altro contendere è rappresentato dalla Citroën e-C3, che punta a conquistare una fetta di mercato simile. La Bridger, con la sua piattaforma indiana adattata alle normative europee, si propone come alternativa più economica, grazie anche alla produzione locale e ai supercrediti menzionati.

Prospettive di produzione e tempistiche

Se Dacia decidesse di introdurre la Bridger elettrica, la produzione potrebbe avvenire in uno degli stabilimenti europei del gruppo Renault, garantendo così il rispetto dei criteri di local content richiesti dalle nuove regole. Le prime unità potrebbero essere disponibili sul mercato a partire dal 2029, dando così il tempo necessario per adeguare le specifiche tecniche, la capacità della batteria e l’autonomia dichiarata, ancora non rese pubbliche.

La possibile trasformazione della Bridger da modello indiano a SUV elettrico Dacia rappresenta un’opportunità per il marchio di rafforzare la propria presenza nel segmento delle city-car elettriche, sfruttando incentivi governativi, una produzione locale a costi contenuti e una concorrenza ancora poco saturata.