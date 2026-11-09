Lando Norris trionfa a Interlagos, ma la classifica si chiude tra piogge, contatti nei box e sanzioni per diversi piloti.

La pista di Interlagos ha ospitato domenica 8 novembre l’ultima tappa del mondiale 2026, con una sfida al cardiopalma sotto un cielo minacciato da temporali. Partita alle 18:00, la gara ha visto la pole position assegnata a Lando Norris della McLaren, che ha dovuto difendere il vantaggio contro una pioggia improvvisa e numerose penalità emesse dalla FIA.

Classifica finale e protagonisti della corsa

Al traguardo, la McLaren di Norris ha raccolto la vittoria, seguita da Max Verstappen della Red Bull in seconda posizione e dal giovane Isack Hadjar (Red Bull) al terzo posto. Il podio è stato completato da George Russell (Mercedes) al quarto, Kimi Antonelli (Mercedes) al quinto, e Oscar Piastri (McLaren) al sesto. Charles Leclerc (Ferrari) è sceso al settimo posto, mentre Lewis Hamilton (Ferrari) e Nico Hulkenberg (Audi) hanno chiuso rispettivamente in ottavo e nono. La top-10 ha riflettuto una gara molto dinamica, con cambi di posizione anche negli ultimi giri.

Dettaglio dei primi dieci

1. Lando Norris (McLaren) – 1:12.689 tempo migliore

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Nico Hulkenberg (Audi)

10. Liam Lawson (Racing Bulls)

Penalità, contatti e indagini della FIA

La FIA ha applicato diverse sanzioni che hanno influito sulla classifica. Kimi Antonelli è stato penalizzato di 5 secondi per un unsafe release che lo ha visto urtare il team-mate Liam Colapinto nei box; nonostante la penalità, Antonelli è rimasto al quinto posto grazie al vantaggio guadagnato prima del pit-stop. Charles Leclerc ha ricevuto anch’egli 5 secondi di penalità per un sorpasso considerato non regolare su Liam Lawson, scivolando così dalla quinta all’ottava posizione. Inoltre, Nico Hulkenberg è stato sottoposto a investigazione per aver sfruttato un taglio di pista a proprio vantaggio, con precedenti di 10 secondi di penalità per incidenti analoghi.

Incidenti nei box e richieste di cessione di posizione

Durante le fasi di rifornimento, George Russell ha chiesto a Antonelli di cedere la posizione per facilitare la strategia di squadra; la richiesta è stata accettata, consentendo a Russell di guadagnare il quarto posto. Parallelamente, Lawson ha subito un leggero contatto con Leclerc, evento osservato dalla direzione di gara ma non sanzionato.

Strategie di pneumatici e l’impatto della pioggia

Il meteo ha giocato un ruolo chiave: a partire dal giro 60 sono cadute le prime gocce, costringendo diversi piloti a cambiare le gomme. Norris, Verstappen, Hadjar e Antonelli hanno optato per pneumatici intermedi, riuscendo a mantenere un ritmo sostenuto. Al contempo, Lewis Hamilton ha scelto di rimanere con le gomme soft, tentando una marcia in più, ma ha perso rapidamente terreno, chiudendo in ottavo. La temperatura dell’asfalto, attorno ai 24 °C, ha favorito un rapido riscaldamento delle mescole, ma il vento variabile ha reso difficile la gestione della trazione negli ultimi cinque giri.

Scelte di pit-stop decisive

Il pit-stop di Norris al giro 50 ha permesso al pilota di rientrare nella lotta per la vittoria, mentre Verstappen ha effettuato un cambio strategico al giro 45, passando dalla decima alla quinta posizione. La squadra di Mercedes ha dovuto decidere se fermare Antonelli per pneumatici più dure; la scelta di non fermarlo ha quasi permesso a Norris di perdere la testa, ma la velocità del giovane pilota ha mantenuto la posizione in testa fino al traguardo.

Come seguire la gara e il prossimo appuntamento

La trasmissione è stata in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207); per chi non possiede un abbonamento, la gara è stata ri-trasmessa su TV8 a partire dalle 21:25. È possibile rivivere gli highlights in streaming su Sky Go e NOW, oppure gratuitamente su. Il calendario prevede già il prossimo Gran Premio, quello di Las Vegas, in programma dal 20 al 22 novembre, dove le tensioni per la lotta al titolo saranno ancora più accese.