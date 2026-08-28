Medagliere Giochi del Mediterraneo 2026: la Turchia supera l’Italia

I Giochi del Mediterraneo 2026 hanno ufficialmente preso il via a Taranto, in Puglia, con una cerimonia d’apertura che ha acceso i riflettori su questa ventesima edizione. La competizione, che vede la partecipazione di 26 nazioni e 3854 atleti, si sta rivelando un palcoscenico di eccellenza sportiva e di integrazione culturale.

Il motto “Embrace the Future” riflette perfettamente lo spirito di questi Giochi, che uniscono popoli e culture attraverso lo sport, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’innovazione. L’Italia, padrona di casa, schiera 497 atleti che si contendono medaglie in 28 discipline diverse.

Il medagliere aggiornato: l’Italia in testa

Al momento, l’Italia domina il medagliere con 110 medaglie complessive, di cui 40 ori, 39 argenti e 31 bronzi. La Turchia segue con 53 medaglie totali, mentre la Grecia si posiziona al terzo posto con 37 medaglie. La Spagna e la Francia completano il podio con rispettivamente 37 e 41 medaglie.

Tra le nazioni emergenti, l’Egitto e il Portogallo stanno mostrando ottime performance, con 29 e 16 medaglie rispettivamente. La Croazia, con 24 medaglie totali, e il Marocco, con 11, stanno sorprendendo per le loro prestazioni.

Le discipline che fanno la differenza

Il nuoto è stata una delle discipline più competitive, con l’Italia che ha conquistato 13 ori e 23 medaglie complessive tra sabato e domenica. La Grecia ha seguito a ruota con 2 ori e 6 medaglie. Nel taekwondo, la Turchia ha vinto due ori, mentre il Marocco e la Tunisia hanno ottenuto i loro primi successi.

Nella lotta greco-romana, l’Algeria e la Croazia hanno vinto i loro primi ori, mentre nel badminton la Turchia ha trionfato nel doppio misto. La scherma ha visto l’Egitto fare doppietta al maschile e l’Italia trionfare al femminile con Roberta Marzani.

Le sorprese del padel

Una nota di colore è arrivata dal torneo di padel, dove il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha partecipato a un’esibizione con alcuni dei giocatori più forti al mondo. Abodi ha espresso il suo entusiasmo per lo sport, definendolo “spettacolare e divertente”.

Le gare sono trasmesse dalla Rai in collaborazione con il Coni, garantendo una copertura completa sia in televisione che sui canali streaming. Il direttore generale del Comitato organizzatore, Carlo Molfetta, ha sottolineato l’impatto globale dell’evento, che sta raggiungendo fan in tutto il mondo.

Le prossime sfide

Lunedì 24 agosto sono in programma 17 titoli in cinque sport diversi: lyonnaise e pétanque di bocce, ciclismo su strada, lotta libera, fioretto e nuoto. Gli atleti continueranno a dare il massimo per conquistare le medaglie e onorare le loro nazioni.

I Giochi del Mediterraneo 2026 stanno dimostrando di essere un evento straordinario, capace di unire culture e di celebrare lo spirito sportivo. Con ancora molte gare in programma, l’attesa è alta per vedere chi si aggiudicherà le medaglie rimanenti e chi scalerà le classifiche.