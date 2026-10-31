Scopri la lista delle dieci auto nuove più economiche del 2027 in Italia, con prezzi, motori e dotazioni incluse.

Nel panorama automobilistico italiano del 2027 l’inflazione e le norme Euro 7 hanno spinto i listini verso nuovi massimi: nessun modello nuovo scende sotto i 15.000 €, mentre le proposte più competitive si aggirano fra 15.900 € e 17.800 €. Il mercato è ormai dominato da veicoli più sicuri, più dotati di tecnologia e, inevitabilmente, più costosi rispetto a dieci anni fa.

Le cause sono molteplici. Dopo la pandemia del 2020, i prezzi delle materie prime hanno continuato a salire, i conflitti geopolitici hanno frenato le catene di approvvigionamento e i costi dei carburanti hanno mantenuto una tendenza al rialzo. A questo si aggiunge la difficoltà di omologare motori di piccola cilindrata secondo i requisiti Euro 7, facendo scattare il prezzo anche delle versioni più basiche.

EVO 3 e EVO 5: le due nuove protagoniste low-cost

Il gruppo sino-molisano DR ha introdotto due modelli che, sorprendentemente, hanno conquistato le prime due posizioni. L’EVO 3 è una compatta di 4,14 m, derivata dalla Jac Refine S2, con motore 1,5 L aspirato da 113 CV (opzionale GPL + 2.000 €). Il pacchetto di serie comprende climatizzatore automatico, cruise control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retro-camera e cerchi in lega.

L’EVO 5, più grande (4,32 m di lunghezza), è basata sul SUV cinese Beijing X3. Monta un 1,5 L turbobenzina da 127 CV, cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore. Lo stile crossover, il display infotainment centrale e la dotazione di serie la rendono competitiva nonostante il prezzo pari a 15.900 € nella versione Essential.

Fiat Panda e Dacia Sandero: i classici che rimangono

La Fiat Panda, ribattezzata “Pandina” nel 2025, continua a dominare il segmento B con un prezzo di 15.950 €. Il nuovo propulsore è un 1,0 L Mild-Hybrid da 65 CV, accompagnato da un quadro strumenti digitale da 7 pollici, climatizzatore manuale e vetri elettrici. La Dacia Sandero ha perso il vecchio 1,0 SCe, ma resta competitiva grazie al motore 1,2 L ECO-G (benzina-GPL) da 120 CV, che la porta a 16.500 € nella versione Streetway Expression.

EVO 4, Citroën C3 e MG 3: la terza fila di valore

L’EVO 4 (4,33 m) utilizza la piattaforma del Jac Refine S3 e propone un 1,6 L aspirato da 114 CV. Il prezzo è di 16.900 €; di serie troviamo climatizzatore automatico, infotainment da 8 pollici, cerchi in lega, sensori di parcheggio con retro-camera e tetto apribile.

La Citroën C3, con la sua nuova silhouette più squadrata, parte da 16.900 € nella versione You, equipaggiata con un 1,2 L turbo da 100 CV, cruise control, sensori posteriori e un semplice impianto audio.

La MG 3, introdotta nel 2023, propone un 1,5 L aspirato da 116 CV e un prezzo di 16.990 €, comprendente climatizzatore automatico, quadro digitale, sensori posteriori, cruise control adattivo e infotainment da 10,25 pollici.

Seat Ibiza, EMC Quattro e Kia Picanto: le ultime scelte disponibili

La Seat Ibiza (quarta generazione) è proposta a 17.000 € con motore 1,0 L MPI da 80 CV, climatizzatore manuale, cerchi in lega, cruise control e sensori posteriori.

L’EMC Quattro, un crossover basato sulla Livan X3, costa 17.700 € e monta un 1,5 L aspirato da 103 CV. Gli equipaggiamenti includono climatizzatore manuale, infotainment touch, sensori posteriori con retro-camera e cruise control, ma gli airbag sono limitati a due.

Infine la Kia Picanto, versione Urban con motore 1,0 L GDi da 68 CV, parte da 17.800 €. Offre climatizzatore manuale, quadro misto analogico-digitale, sensori posteriori, infotainment da 8 pollici con retro-camera, frenata automatica e cruise control.