La Polo benzina continua a essere proposta, ma le nuove regole Euro 7 e l’ID. Polo ne influenzeranno disponibilità e prezzo.

La Volkswagen polo a motore a benzina è da anni uno dei punti di riferimento del segmento delle utilitarie europee. Nonostante la crescente pressione normativa, i concessionari italiani continuano a proporla in varie versioni, ma il suo futuro è strettamente legato a due fattori decisivi: le prossime normative Euro 7 e la strategia elettrificata della casa di Wolfsburg, che vede l’arrivo della ID. Polo. Questo articolo analizza i termini di una possibile conclusione della produzione, le specifiche tecniche attuali e il posizionamento di prezzo sul mercato italiano.

Prospettive di produzione: Euro 7 e transizione elettrica

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale per la chiusura della produzione della Polo termica. Tuttavia, il modello si basa sulla piattaforma MQB A0, la stessa di altre utilitarie di VW, e probabilmente rimarrà in vita per qualche anno per accompagnare la fase di transizione ecologica del marchio. Le normative Euro 7, attese nei prossimi cicli di omologazione, richiederanno una riduzione drastica delle emissioni dei piccoli motori a combustione interna. Adeguare il motore da 1,0 L a questi standard comporterebbe costi ingegneristici elevati, rendendo la produzione meno redditizia rispetto a un’auto elettrica.

L’impatto della ID. Polo

Parallelamente, Volkswagen sta preparando la ID. Polo, una compatta elettrica con prezzo di listino indicativo a partire da 25 000 €. L’arrivo di questo modello segnerà il passaggio di testimone nella gamma compatta di VW, riducendo progressivamente l’importanza della versione a benzina. Gli esperti prevedono che, una volta consolidata la ID. Polo, le vendite della versione termica diminuiranno fino a scomparire dal catalogo entro la fine del decennio.

Caratteristiche tecniche e motorizzazioni attuali

Le dimensioni della Polo rimangono un punto di forza: lunghezza 4 074 mm, larghezza 1 751 mm e altezza 1 451 mm. Il bagagliaio modulabile offre tra 351 L e 1 125 L con i sedili posteriori abbattuti, garantendo spazio sufficiente per una famiglia o per i bagagli di un viaggio. Sul fronte della propulsione, la gamma a benzina disponibile in Italia è interamente basata sul motore a tre cilindri da 1,0 L, declinato in tre versioni di potenza:

1.0 aspirato 80 CV : ideale per l’uso urbano, velocità massima 171 km/h, consumo medio 5,2 L/100 km.

: ideale per l’uso urbano, velocità massima 171 km/h, consumo medio 5,2 L/100 km. 1.0 TSI Turbo 95 CV : più vivace, velocità top 187 km/h, consumo medio 5,1 L/100 km.

: più vivace, velocità top 187 km/h, consumo medio 5,1 L/100 km. 1.0 TSI Turbo 115 CV: orientata al dinamismo, disponibile anche con cambio DSG, velocità limite 201 km/h.

Allestimenti, prezzi e confronto con la versione elettrica

Sul mercato italiano Volkswagen propone diversi livelli di allestimento: Young (base), Life (equilibrato), Edition Plus e Style (dotazioni premium), Edition 50 (celebrativa), R-Line e R-Line Plus (sportive). Il prezzo di listino chiavi in mano parte da circa 22 250 € per la versione 1.0 Young e può arrivare a 32 200 € per le varianti più ricche, come la Edition 50 con cambio DSG. A questi costi va aggiunta una media di 741 € di messa a regime.

In confronto, la ID. Polo elettrica parte da 25 000 €, con costi di esercizio inferiori grazie a minori spese di carburante e manutenzione. Chi percorre prevalentemente tratti urbani e dispone di infrastrutture di ricarica troverà la versione elettrica più competitiva a medio-lungo termine, mentre chi preferisce la semplicità della benzina e non vuole affrontare l’installazione di colonnine domestiche può considerare ancora la Polo a benzina come una scelta solida per i prossimi anni.

La decisione tra la Polo termica e la ID. Polo dipende dal profilo di utilizzo, dalla disponibilità di punti di ricarica e dalla propensione a investire in tecnologie a zero emissioni. Per chi desidera un’auto pronta all’uso immediato, con costi di gestione prevedibili, la versione a benzina resta una delle opzioni più affidabili sul mercato italiano.