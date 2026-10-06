Ottobre 2026 si presenta come il mese più aggressivo dell’anno per le case automobilistiche: la rete commerciale è invasa da sconti record (spesso tra i 7.000 e i 10.000 euro) e da proposte di rate d’ingresso inferiori a 100 euro. Dietro le vetrine lucide, però, si nascondono obblighi di anticipo, TAEG a due cifre e maxi rate finali che possono trasformare un’affare apparente in una trappola finanziaria.

Dacia e Renault: GPL, B-SUV e prezzi «low-cost»

Nel segmento più venduto in Italia, i marchi del gruppo Renault puntano sulla praticità e sul risparmio di esercizio. La Dacia Sandero e il nuovo Duster sono equipaggiati di serie con motorini Eco-G (GPL) garantendo costi carburante molto contenuti. Le promozioni di ottobre prevedono un anticipo calibrato e rate mensili intorno ai 130-150 euro, ma richiedono l’adesione a piani finanziari dedicati.

Renault Clio e Captur: incentivi ecologici e versioni ibride

La Clio e il Captur sfruttano gli ecoincentivi statali abbinati a motorizzazioni Full Hybrid E-Tech. Le offerte mostrano rate d’ingresso sotto i 120 euro, ma è fondamentale valutare l’anticipo richiesto e la maxi rata residua, che in molti casi supera i 8.000 euro.

Volkswagen e Skoda: la strategia dei tassi zero

Il gruppo tedesco e la sua controllata ceca hanno scelto un approccio diverso: prediligono la qualità percepita e operazioni di credito a TAN 0 %. Modelli come la Volkswagen Polo il T-Cross e il T-Roc presentano rate mensili compresse tra 149 e 199 euro, ma richiedono un anticipo consistente e spesso includono clausole di Valore Garantito Futuro (VFG).

Skoda Kamiq, Karoq e Fabia: le perle nascoste

Su canali specifici, Skoda propone piani con TAEG quasi azzerato (circa 1 %) se l’usato viene dato in permuta. L’assenza quasi totale di interessi rende queste offerte le più convenienti del mese, a patto di rispettare i limiti di percorrenza annua (5.000-10.000 km) altrimenti si incorre in costi aggiuntivi.

Stellantis: sconti monopoli e Jeep Avenger

Il gruppo guidato da Carlos Infante ha lanciato le proprie mega-promozioni con sconti fino a 10.000 euro sul listino. La Jeep Avenger nella sua variante elettrica, vede una riduzione di prezzo di 10.000 euro rispetto al listino originale; la versione ibrida parte da 24.900 euro anziché 27.700. Gli importi d’anticipo si aggirano sui 7.000 euro, con rate mensili di circa 149 euro.

Fiat 500 e 208: rate d’ingresso aggressive, tassi elevati

Le citycar della gamma Fiat, inclusa la 500, propongono rate d’ingresso tra 99 e 109 euro, ma il TAEG supera spesso l’11 % in configurazioni più accessoriate. Anche la Peugeot 2008, pur non appartenendo a Stellantis, offre una proposta simile: prezzo di listino ridotto a 19.950 euro con finanziamento iMove D, anticipo di 6.239 euro, 35 rate da 109 euro e una maxi rata finale di 13.669 euro.

Le offerte più vantaggiose sono quelle che combinano uno sconto concreto sul listino (Jeep, Dacia) con condizioni di credito quasi senza interessi (Skoda, VW). Tuttavia, la maggior parte dei piani impone una maxi rata finale che può superare il 50 % del valore del veicolo, oltre a vincoli chilometrici severi. Prima di firmare è consigliabile calcolare l’intero costo del finanziamento tenendo conto di anticipo, TAEG e eventuali penali per chilometri in eccesso.