Pneumatici auto: come scegliere le gomme giuste per ogni stagione

Fine ottobre, a Torino. Le prime mattine fredde riportano un automobilista alla solita domanda: è già il momento di montare le gomme invernali? Il 15 novembre si avvicina e il suo tragitto verso le valli passa per strade soggette all’obbligo. Scegliere il pneumatico giusto non dipende però solo dal calendario.

Estivi, invernali o quattro stagioni?

Ogni tipo di pneumatico nasce per condizioni precise. Le gomme estive danno il meglio con il caldo, sia sull’asciutto sia sul bagnato. Le invernali usano mescole e lamelle pensate per il freddo, la neve e il ghiaccio. Le quattro stagioni sono un compromesso adatto a chi vive in zone dal clima mite e percorre pochi chilometri all’anno. In caso di dubbio, un rivenditore specializzato come Pneus Online permette di confrontare le opzioni compatibili con la misura riportata sul libretto di circolazione.

L’obbligo invernale dal 15 novembre al 15 aprile

Dal 15 novembre al 15 aprile, sulle strade indicate dalla segnaletica, bisogna montare pneumatici invernali oppure avere le catene a bordo. L’obbligo vale anche in assenza di neve. Alcune zone di montagna applicano un periodo più lungo, dal 15 ottobre al 15 maggio.

Le gomme devono riportare la marcatura M+S. Il simbolo 3PMSF, una montagna con un fiocco di neve, certifica prestazioni verificate sulla neve. Anche l’indice di velocità va controllato: deve essere compatibile con quello indicato sul libretto. Fuori dai centri abitati, chi non è in regola rischia una multa da 85 a 338 euro.

Battistrada e pressione: i controlli da non rimandare

La legge impone almeno 1,6 mm di battistrada sui tre quarti centrali della gomma, lungo tutta la circonferenza. Gli indicatori di usura, nei canali principali, segnalano quando si raggiunge questo limite. Un profondimetro basta per un primo controllo.

L’usura racconta molto anche sulla pressione. Un consumo al centro indica spesso una pressione troppo alta. Spalle consumate segnalano invece una pressione insufficiente. Un’usura crescente da un bordo all’altro può dipendere dalla convergenza. Il riferimento resta la pressione indicata dal costruttore dell’auto.

Prima di acquistare

Sul fianco si leggono la misura, l’indice di carico e l’indice di velocità. Questi valori devono corrispondere a quelli del libretto. Meglio confrontare le caratteristiche tecniche invece di guardare solo il prezzo, anche in base all’uso: chi macina chilometri in autostrada non ha le stesse esigenze di chi guida soprattutto in città.

Il nostro automobilista torinese ha ora la sua risposta. Gomme invernali M+S montate prima del 15 novembre, battistrada e pressione controllati. Le prime salite verso le valli possono aspettarlo senza sorprese.