Motori benzina a quattro cilindri senza prezzi premium? Ecco 10 modelli interessanti tra suv, crossover e compatte, con dati chiave e consigli utili.

Le auto benzina 4 cilindri restano una scelta appetibile per chi cerca regolarità di funzionamentovibrazioni contenute e una risposta dell’acceleratore più lineare rispetto ai tre cilindri. Non occorre puntare su versioni di lusso: nei listini attuali si trovano opzioni accessibili che combinano efficienzacomfort e, in molti casi, elettrificazione intelligente.

Senza sconfinare nel segmento premium, il mercato offre una panoramica eterogenea: dai SUV compatti alle utilitarie ibride passando per crossover e berline compatte. Qui sotto trovi 10 proposte da valutare, con motori a benzina quattro cilindri in configurazione tradizionale, mild hybrid o full hybrid oltre ad alcune versioni bifuel GPL per tagliare i costi di esercizio.

I 10 modelli benzina 4 cilindri più interessanti

La più abbordabile è la KGM Tivoli (da 20.490 €): sotto il cofano monta un 1.5 quattro cilindri a benzina da 135 o 163 CV anche in versione GPL. È un crossover compatto che, per prezzo, scavalca numerose citycar, offrendo più spazio e versatilità. Salendo di poco compare Renault Clio full hybrid con quattro cilindri 1.8 da 160 CV e cambio automatico (da 24.900 €): soluzione interessante per chi desidera consumi contenuti senza rinunciare alla scorrevolezza tipica del quattro. A ruota la Dacia Jogger full hybrid 1.8 da 155 CV (da 25.150 €) aggiunge un plus unico nel gruppo: fino a sette posti difficile da eguagliare a questo prezzo.

Chi cerca un SUV più generoso nelle dimensioni può guardare alla KGM Korando (da 25.490 €), che adotta il 1.5 quattro cilindri da 163 CV disponibile anche bifuel GPL. In ambito cittadino, la Honda Jazz resta una mosca bianca: compatta (4,04 m), solo full hybrid con 1.5 quattro cilindri da 122 CV (da 25.700 €), abile nel coniugare praticità e bassi consumi. In fascia simile si posiziona Dacia Duster full hybrid 1.8 da 155 CV (da 26.650 €): qui il quattro cilindri è l’unica alternativa alle unità a tre cilindri, ed è la scelta giusta per chi predilige rotondità di erogazione e uso trasversale tra città e sterrati leggeri.

Restando nel mondo SUV/crossover, la Mitsubishi ASX (da 26.900 €) adotta piattaforma e impostazione di impronta Captur e propone il 1.3 mild hybrid da 141 CV e il 1.8 full hybrid da 158 CV entrambi a quattro cilindri con le versioni base affidate ai tre cilindri. La storica Suzuki Vitara (da 27.450 €) continua con il 1.4 mild hybrid quattro cilindri da 110 CV e offre anche cambio automatico e trazione integrale un mix raro a questo livello per chi vive tra città e montagna.

Se il DNA è più stradale, la Seat Leon (da 27.750 €) dimostra che il quattro cilindri benzina non è appannaggio esclusivo dei SUV: tra le proposte spiccano i 1.5 a benzina e mild hybrid a quattro cilindri oltre a varianti per chi macina chilometri. In chiusura, il quattro cilindri del Gruppo Volkswagen fa capolino anche sulle più piccole: Skoda Fabia e Seat Ibiza possono montare il 1.5 TSI a quattro cilindri. Sulla Fabia il 1.5 TSI 150 CV (allestimento Monte Carlo DSG) parte da 27.800 € con 250 Nm e consumo medio dichiarato di 5,2 l/100 km è disponibile anche una versione più potente (circa 177 CV) attorno a 32.750 €. Nota: su queste due utilitarie il quattro cilindri si lega agli allestimenti alti non alle versioni d’accesso.

Perché scegliere un quattro cilindri oggi

Il downsizing non ha cancellato i motori quattro cilindri li ha resi più selettivi. Oggi questa architettura si trova spesso nelle varianti ibride (dove la maggiore cilindrata lavora in sinergia con l’unità elettrica) e negli allestimenti più ricchi e performanti. Al contrario, le utilitarie base puntano sul tre cilindri per contenere pesoattriticosti ed emissioni. Per chi guida tanto o ricerca fluidità, il quattro cilindri resta una scelta di raffinatezza meccanica che si percepisce nella marcia costante, nelle riprese omogenee e nella silenziosità.

La vera novità è che non serve sforare il budget per portarselo a casa: tra KGM TivoliRenault ClioDacia JoggerKGM KorandoHonda JazzDacia DusterMitsubishi ASXSuzuki VitaraSeat Leon e il duo Skoda Fabia/Seat Ibiza ci sono opzioni nuove e molto diverse per stile, spazio e impostazione tecnica. Alcune offrono anche il bifuel GPL una scorciatoia concreta per tagliare i rifornimenti senza rinunciare alla piena guidabilità del benzina a quattro cilindri.

Per chi mette al primo posto rotonditàcontrollo delle vibrazioni e una erogazione progressiva il numero quattro continua ad avere molto da dire, oggi più che mai.