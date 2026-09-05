Molfetta: misure per la mobilità sostenibile durante la Festa della Madonna dei Martiri

In occasione della Festa Patronale della Madonna dei Martiri Molfetta sta adottando misure straordinarie per migliorare la mobilità sostenibile e ridurre il traffico. La Giunta comunale ha approvato un pacchetto di interventi per gestire l’afflusso di visitatori e fedeli, migliorando la sicurezza e la vivibilità del centro cittadino.

L’obiettivo principale è ridurre l’utilizzo dei mezzi privati e promuovere l’intermodalità, in linea con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Le misure includono l’ampliamento delle zone pedonali, il trasporto pubblico gratuito e servizi temporanei di Park&Ride.

Zona pedonale ampliata per la sicurezza

Una delle principali novità riguarda l’ampliamento temporaneo della zona pedonale durante le giornate di maggiore afflusso. Le aree interessate includono Piazza Garibaldi, Corso Dante, Via San Domenico e altre vie centrali. Il divieto di circolazione sarà in vigore per mezzi privati, con eccezioni per mezzi di soccorso, forze dell’ordine e residenti autorizzati.

La perimetrazione e gli orari saranno stabiliti con un’ordinanza della Polizia Locale. Inoltre, l’8 settembre, in coincidenza con la processione solenne, la zona pedonale sarà ulteriormente estesa per includere Via Madonna dei Martiri e Via San Carlo.

Trasporto pubblico gratuito e servizi di navetta

Per incentivare l’uso del trasporto pubblico, il servizio di trasporto pubblico locale gestito da MTM sarà gratuito durante i giorni della festa. Questo intervento mira a ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita nel centro cittadino. Il Comune ha quantificato i costi suppletivi legati a questa misura, che saranno coperti con gli stanziamenti già disponibili.

Un altro tassello importante sarà il servizio temporaneo di Park&Ride previsto per le giornate del 6, 7, 8 e 9 settembre. Saranno individuate aree di sosta periferiche con collegamenti navetta per il centro cittadino. Questo servizio era già stato affidato a MTM con una precedente deliberazione della Giunta.

Mobilità ciclabile potenziata

La Giunta ha previsto anche il potenziamento della mobilità ciclabile, ampliando le fasce orarie di apertura della velostazione di Piazza Aldo Moro. Questo intervento favorisce l’utilizzo della bicicletta e l’intermodalità con treni e autobus, offrendo un’alternativa sostenibile ai mezzi privati.

Con queste misure, Molfetta si prepara a gestire al meglio l’afflusso di visitatori durante la Festa Patronale, promuovendo una mobilità più sostenibile e sicura per tutti i cittadini e i turisti.