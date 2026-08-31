Mobilvetta Karys 2026: design innovativo e flessibilità senza compromessi

Mobilvetta presenta il nuovo Karys, un camper van con tre layout, interni moderni e soluzioni innovative per letto e garage. Scopri le caratteristiche e le opzioni disponibili.

Mobilvetta ha presentato il nuovo Karys un camper van che si distingue per la sua flessibilità e design innovativo. Basato sul Fiat Ducato il Karys offre tre layout diversi, interni ridisegnati e soluzioni uniche per letto e garage posteriore.

Il nuovo modello rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai precedenti camper van, offrendo una combinazione di stile italiano e funzionalità pratica. Il Karys è pensato per chi cerca un veicolo che possa adattarsi a diverse esigenze di viaggio, senza compromettere il comfort.

Design e interni: eleganza e funzionalità

Gli interni del Karys sono stati completamente riprogettati, con una palette di colori che combina grigio scuro e bianco per un effetto moderno ed elegante. I pensili hanno frontali piatti senza maniglie sporgenti, e il soffitto è dotato di superfici soft-touch.

Il tavolo della dinette è fissato alla parete e può essere riposto in un vano nel pavimento quando non in uso. La cucina è dotata di un piano di lavoro in pietra acrilica, due fuochi e una prolunga estraibile. Di serie è incluso un frigorifero a compressore da 84 litri, con l’opzione di passare a un modello da 138 litri.

Il bagno è dotato di una parete girevole che permette di ottimizzare lo spazio, mentre la dotazione di serie include un pannello solare da 200 W, una batteria al litio da 100 Ah, il sistema Truma Combi 4 Diesel e Truma iNetX con app.

Soluzioni innovative per letto e garage

La vera innovazione del Karys risiede nelle soluzioni per letto e garage posteriore. Il modello Karys 5.1 lungo 5,99 metri, offre un letto trasversale che si solleva elettricamente, creando un Maxi-Garage variabile sotto di esso. Questo spazio è ideale per biciclette o attrezzature sportive ingombranti.

Il Karys 6.3 con una lunghezza di 6,36 metri, presenta due letti singoli longitudinali che possono essere uniti per creare un’ampia superficie di riposo. Le reti dei letti possono essere sollevate per guadagnare spazio nel vano posteriore durante la marcia.

Il Karys 6.5 sempre lungo 6,36 metri, offre un letto matrimoniale longitudinale regolabile elettricamente in altezza. In posizione alta, il letto misura 188/178 x 165 cm, mentre in posizione bassa la larghezza può arrivare fino a 190 cm. Questo permette di avere più spazio di carico o più letto, a seconda delle esigenze.

Dotazioni e opzioni disponibili

Il Karys è dotato di una serie di opzioni che lo rendono ancora più versatile. Tra queste, un tetto sollevabile nero con Midi-Heki da 700 x 500 mm, un tetto panoramico Open-Sky e un finestrino supplementare sul lato posteriore destro per i modelli 6.3 e 6.5.

Per chi viaggia in condizioni climatiche estreme, è disponibile il pacchetto Arctic che include il Truma Combi 6 Diesel + elettrica, tappetini termici interni ed esterni, serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato elettricamente, tubazioni di scarico isolate e tende per dinette e zona posteriore. Il pacchetto Media aggiunge un router Wi-Fi e una Smart TV da 24 pollici con supporto.

Il prezzo di partenza per il Karys 6.5 è di circa 67.000 euro, con opzioni di personalizzazione che possono portare il prezzo a 72.589 euro per un modello già equipaggiato con alcuni extra.

Il nuovo Mobilvetta Karys farà il suo debutto al Caravan Salon di Düsseldorf in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026. Questo evento sarà l’occasione perfetta per vedere dal vivo le caratteristiche innovative del Karys e scoprire come può adattarsi alle diverse esigenze di viaggio.