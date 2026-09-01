Kia PV7: anteprima del furgone elettrico che debutterà all’IAA Transportation 2026

Kia svela il nuovo PV7, un furgone elettrico che amplierà la gamma PBV con maggiore spazio e versatilità. Scopri le prime immagini e i dettagli del debutto.

Kia è pronta a fare un altro passo significativo nel settore dei veicoli commerciali elettrici con il nuovo PV7 il secondo modello della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle). Questo nuovo furgone elettrico, costruito sulla piattaforma dedicata E-GMP.S promette di rivoluzionare il segmento dei veicoli commerciali leggeri con una combinazione di spazio, versatilità e prestazioni elettriche avanzate.

Il debutto mondiale del Kia PV7 è previsto per il 14 settembre 2026 all’IAA Transportation di Hannover, in Germania, uno degli eventi più importanti del settore dei veicoli commerciali. Questo nuovo modello segue l’introduzione del PV5 e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Kia per ampliare la sua offerta di mobilità elettrica per le esigenze professionali.

Design e caratteristiche del Kia PV7

Le prime immagini teaser del Kia PV7 rivelano un design che adotta un profilo one-box con proporzioni studiate per comunicare solidità e equilibrio. Il cofano e le finiture nere dei montanti creano un contrasto evidente con la tinta della carrozzeria, mentre le firme luminose anteriori e posteriori rafforzano l’identità stilistica della gamma PBV.

Nonostante la sua natura professionale, il PV7 non rinuncia a un’estetica curata, dimostrando che un veicolo commerciale può essere sia funzionale che stilisticamente accattivante. Le immagini diffuse in anteprima mostrano un frontale e una coda ben definiti, con dettagli che richiamano gli altri modelli della famiglia PBV.

Tecnologia e piattaforma

Il Kia PV7 è costruito sulla piattaforma dedicata E-GMP.S la stessa alla base della strategia PBV del marchio. Questo modello nasce esclusivamente come veicolo elettrico e rappresenta il secondo veicolo commerciale dedicato del brand dopo il PV5. Kia non ha ancora comunicato nel dettaglio caratteristiche come potenza, capacità delle batterie, autonomia o configurazioni della gamma, ma queste informazioni potrebbero essere svelate in occasione della presentazione mondiale.

La scelta di una piattaforma specifica assume particolare importanza nell’ottica della futura espansione della famiglia. Il PV7 e le sue successive derivazioni dovranno infatti contribuire ad ampliare l’offerta di mobilità elettrica Kia destinata alle aziende e alle differenti applicazioni commerciali.

Il debutto all’IAA Transportation 2026

L’appuntamento è fissato per il 14 settembre 2026 ad Hannover, dove Kia presenterà ufficialmente il PV7 in occasione dell’IAA Transportation. La manifestazione tedesca sarà anche l’occasione per mostrare diverse varianti del PV5 permettendo al costruttore di evidenziare la scalabilità del progetto PBV e le differenti possibilità di utilizzo dei propri veicoli commerciali elettrici.

Con l’arrivo del PV7 la strategia iniziata con il PV5 compie quindi un ulteriore passo: Kia si prepara ad affrontare una fascia superiore del mercato LCV con un modello più spazioso, sviluppato fin dall’origine intorno alla propulsione elettrica e destinato a diventare uno dei pilastri della futura gamma PBV.