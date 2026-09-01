Bosco dello Sport: scopriamo i dettagli del futuro impianto del Venezia FC

Il Venezia FC sta costruendo un nuovo stadio a Tessera, nel complesso del Bosco dello Sport. Con una capienza di 18.500 posti, l'impianto sarà pronto per la stagione 2027-2028.

Il Venezia FC sta vivendo un momento di grande fermento, con la costruzione del nuovo stadio che sta prendendo forma a Tessera. Il Bosco dello Sport questo il nome del complesso, rappresenterà un punto di riferimento non solo per il calcio ma per l’intera comunità veneziana.

Con un investimento di oltre 300 milioni di euro, il progetto prevede la realizzazione di uno stadio da 18.500 posti ampliabili fino a 25.000 per le competizioni internazionali. Ma non solo: il polo comprenderà anche un’arena coperta da oltre 10.000 posti per eventi sportivi e concerti, oltre a un ampio parco verde.

I lavori in corso e le immagini inedite

Le lavorazioni del cantiere sono proseguite senza sosta anche nel mese di agosto, con importanti avanzamenti in tutti i settori. Un video realizzato da Costruzioni Bordignon mostra lo stato attuale dell’opera, che rientra nel grande progetto comunale del Bosco dello Sport.

Nel settore sud completata la fase delle opere murarie, si sta procedendo con la realizzazione dei pavimenti industriali e l’installazione degli impianti. Al livello L1 sono in corso le lavorazioni di posa delle carpenterie metalliche, che costituiranno l’ossatura strutturale dei futuri locali destinati ai servizi igienici e alle aree food & beverage.

Nel settore est è stata ultimata la posa degli elementi prefabbricati, mentre nel settore nord è in corso la posa delle gradonate, che definiranno anche l’area destinata al settore ospiti. Nel settore ovest con l’ultimazione dell’ultimo vano scala, sono state completate tutte le opere in calcestruzzo armato previste all’interno del catino.

Le novità per i tifosi e la campagna di fidelizzazione

Oggi, 1 settembre, il Venezia FC ha lanciato una campagna di fidelizzazione, offrendo ai tifosi la possibilità di ottenere, previa registrazione, l’accesso prioritario alle future offerte per il nuovo impianto. La società ha assicurato che il nuovo stadio rappresenterà un nuovo capitolo nella storia del Venezia mantenendo intatti i colori arancioneroverdi, l’identità e il senso di appartenenza che legano il club alla propria comunità.

L’impianto, che dovrebbe essere pronto nel 2027, potrà ospitare fino a 18.500 spettatori. Di fianco allo stadio, è quasi conclusa la costruzione dell’arena coperta, destinata a ospitare partite di basket, pallavolo, calcetto, pallamano e tennis, oltre a concerti.

Il Venezia FC continuerà a giocare allo Stadio Pier Luigi Penzo fino all’inaugurazione del nuovo impianto, prevista per l’autunno del 2027. Nel frattempo, i tifosi possono già iniziare a sognare il futuro, con un occhio alle immagini inedite e un altro ai progressi dei lavori.