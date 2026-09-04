Giochi del Mediterraneo 2026: la nave Aroya ospita atleti e cultura mediterranea

La nave Aroya ha ospitato migliaia di atleti durante i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, creando un villaggio galleggiante di sport e cultura.

I Giochi del Mediterraneo 2026 hanno trasformato Taranto in un palcoscenico di sport e cultura, con la nave Aroya come protagonista assoluta. Questo gigante galleggiante, ormeggiato nella base navale, ha ospitato migliaia di atleti, diventando un vero e proprio villaggio mediterraneo.

La nave Aroya ha offerto un’esperienza unica, combinando competenza organizzativa e intrattenimento. Gli atleti hanno potuto godere di attività come karaoke, partite di scacchi e piscine, il tutto sotto l’occhio vigile delle telecamere che trasmettevano le gare in diretta.

Un villaggio galleggiante di sport e cultura

Alessia Maurelli, sindaca del Villaggio Mediterraneo, ha descritto l’esperienza come straordinaria. “Gli atleti hanno vissuto momenti indimenticabili, instaurando rapporti attraverso semplici scambi come le spillette”, ha dichiarato. Un esempio significativo è quello di una giovane atleta greca che, terminata la gara, ha corso per i corridoi della nave alla ricerca dell’escape room per festeggiare.

La nave Aroya ha ospitato circa 4.500 persone al giorno, tra atleti, logistica, pulizia e coordinamento. Roberto Outeirino Uceda, direttore di Games Service, ha sottolineato la complessità dell’organizzazione: “Tanto lavoro e tante notti insonni, ma ne è valsa la pena”.

L’Italia in testa al medagliere

Mentre i Giochi si avviano alla chiusura il 3 settembre, l’Italia si conferma in testa al medagliere. Il nuoto è stata la disciplina più redditizia, con 51 medaglie su 150 totali. Benedetta Pilato, atleta tarantina, ha vinto il primo oro per l’Italia nella sua città natale.

Carlo Molfetta, direttore generale dei Giochi, ha commentato: “Non siamo mai in discesa. Il nuoto ha dato grandi soddisfazioni, ma la competizione continua fino all’ultimo giorno”. La Turchia, seconda nel medagliere, ha confermato la sua tradizione di eccellenza in queste competizioni.

Un’eredità per Taranto e il Mediterraneo

I Giochi del Mediterraneo 2026 hanno lasciato un’eredità significativa per Taranto. Massimo Ferrarese, commissario di Governo per le opere, ha espresso orgoglio per il lavoro svolto: “Abbiamo realizzato tutto in tempi record, partendo da zero. Lo stadio Iacovone è uno degli impianti più belli del Sud Italia”.

Ferrarese ha sottolineato l’importanza di trasformare questo patrimonio infrastrutturale in un volano di sviluppo economico per la città e i giovani. “I Giochi del Mediterraneo rappresentano il punto di partenza di una nuova fase per Taranto”, ha dichiarato.

Presenze illustri e un’ombra sul villaggio

L’inaugurazione dei Giochi ha visto la partecipazione di capi di Stato e di Governo, tra cui Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il principe Alberto di Monaco. Tuttavia, un’ombra si è posata sulla nave Aroya con l’indagine della Polizia di Taranto su un presunto caso di abusi sessuali. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze per verificare quanto accaduto.

Nonostante questo episodio, i Giochi del Mediterraneo 2026 rimangono un momento di grande orgoglio per Taranto e per l’intera area mediterranea, unendo sport, cultura e scambi tra popoli.