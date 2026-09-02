Days of Thunder 2: Tom Cruise conferma il sequel con Anne Hathaway

Tom Cruise è pronto a tornare al volante per il sequel di Days of Thunder il celebre film del 1990 dedicato al mondo delle corse NASCAR. Dopo anni di attesa, l’attore ha confermato il suo ritorno nel ruolo di Cole Trickle, affiancato questa volta da Anne Hathaway. Il film, prodotto da Paramount, uscirà il 2 e sarà diretto da Jonathan Levine, con Jerry Bruckheimer come produttore.

L’annuncio è arrivato durante un evento al Daytona International Speedway dove Cruise ha condiviso alcuni dettagli del progetto. Il film sarà girato con telecamere IMAX, promettendo un’esperienza visiva immersiva per gli spettatori. Cruise ha ribadito la sua passione per l’autenticità, sottolineando che guiderà personalmente le vetture per le scene più intense, proprio come ha fatto per le sequenze aeree nei film di Top Gun.

Cole Trickle torna in pista

Uno dei punti chiave dell’intervista è stato il ruolo di Cole Trickle nel sequel. Cruise ha chiarito che il suo personaggio tornerà a competere attivamente nelle corse, non limitandosi a un ruolo di supporto. ”Se faccio un film sugli aerei volo, se ne faccio uno sulle auto guido”, ha dichiarato, sottolineando la sua dedizione alla ricerca dell’autenticità. Questo approccio è in linea con le sue produzioni più recenti, dove l’attenzione ai dettagli e la passione per l’azione reale sono elementi fondamentali.

Il film esplorerà anche l’evoluzione della cultura NASCAR negli ultimi 38 anni. Cruise ha parlato con emozione delle sue esperienze passate, ricordando il lavoro con colleghi come Val Kilmer e Robert Duvall. Ha descritto l’ambiente delle corse come un luogo unico, fatto di comunità, umorismo e personaggi straordinari.

Anne Hathaway nel cast

Anne Hathaway interpreterà un ruolo chiave nel sequel, quello di proprietaria e ingegnera di un team. Questo personaggio rappresenta un cambiamento significativo rispetto al film originale, dove Nicole Kidman interpretava una neurochirurga. Hathaway ha annunciato che inizierà le riprese dopo la nascita del suo bambino, aggiungendo un tocco di realismo alla produzione.

Il personaggio di Hathaway permetterà al film di esplorare aspetti tecnici e strategici delle corse, riflettendo l’evoluzione della NASCAR dal 1990 a oggi. Le vetture Next Gen Cup e le tecnologie moderne saranno al centro del film, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo delle corse.

La passione per il cinema

Cruise ha rinnovato il suo sostegno all’esperienza cinematografica in sala, sottolineando l’importanza di sostenere l’intera filiera del cinema. Il film sarà distribuito esclusivamente nelle sale IMAX, promettendo un’esperienza visiva senza precedenti. L’uscita è prevista per l’estate 2028, ma i fan potranno avere un assaggio del progetto durante gli eventi NASCAR.

Il ritorno di Tom Cruise al Daytona International Speedway ha acceso l’entusiasmo dei fan, che attendono con impazienza il sequel di Days of Thunder. Con un cast stellare, una regia innovativa e una passione autentica per le corse, il film promette di essere un evento cinematografico imperdibile.