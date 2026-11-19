Al via sabato 21 novembre il campionato di serie B maschile di pallanuoto con quaranta squadre divise in quattro gironi.

Sabato 21 novembre prende il via il campionato di serie B maschile di pallanuoto, che coinvolge quaranta squadre suddivise in quattro gironi da dieci. La regular season si chiude il 24 aprile 2027, e da lì parte la fase decisiva per le promozioni e le retrocessioni.

La regular season e l’accesso ai playoff

Nei quattro gironi, le prime quattro squadre di ciascun raggruppamento accedono ai playoff, che assegnano le quattro promozioni in serie A2. Le semifinali si disputano l’8 e il 12 maggio, con l’eventuale gara 3 in calendario successivamente. Le finali sono fissate per il 22 e il 26 maggio, con una possibile terza partita il 29 maggio.

Playout e retrocessioni

Le squadre classificate all’ottavo e al nono posto di ogni girone disputano i playout l’8, il 15 e, se necessario, il 22 maggio. Le decime classificate retrocedono direttamente in serie C.

La prima giornata

Il primo turno, in programma sabato 21 novembre, prevede nel girone 1 le sfide tra Rapallo Nuoto e CSI Venere Azzurra alle 12:30, U.S. L. Locatelli Genova contro Pol. Coop Parma 1964 alle 15:30, Aquatica Torino contro Lerici Sport alle 16:00, Aragno Rivarolesi contro San Giorgio Waterpolo alle 18:00 e Dream Sport contro R.N. Imperia 57, sempre alle 18:00. Nel girone 2 si gioca Patom Jesina contro U.S. Triestina Nuoto alle 14:15, Brescia Waterpolo contro Osimo Pirates alle 17:15, R.N. Bologna contro Canottieri Milano alle 18:30, Pallanuoto Bergamo contro Pentathlon Moderno Modena alle 19:00 e Onda Blu contro Sporting Lodi alle 21:30.

Nel girone 3 le partite iniziano alle 15:00 con Pol. Delta contro Villa York S.C., seguite da Fiorillo Academy contro De Virtute Roma alle 16:30, Promosport contro Italica Roma N e PN alle 17:00, C.C. Lazio Waterpolo contro Nautilus Nuoto Roma alle 18:00 e Libertas Roma EUR Pallanuoto contro Club Aquatico Pescara alle 18:30. Il girone 4 apre con Waterpolo Bari contro San Mauro e Unime contro Copral Waterpolo alle 15:00, poi Cosenza Pallanuoto contro Bellator Frusino alle 17:00, R.N. Napoli contro Klimatica Cesport Italica alle 19:30 e Acquachiara ATI 2000 contro Nuoto 2000 Napoli alle 20:00.